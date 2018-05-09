谷歌智能助手要成精了 年底面向iOS大升级

Siri应该压力山大。

今日凌晨，一年一度的谷歌 I/O 大会如期举行。



今年的谷歌 I/O 大会依旧贯彻着“AI 优先”理念，AI 成为未来一年中最重要的布局。作为 Google 在 AI 方面的核心之一，谷歌助手（Google Assistant）的更新备受关注。





据官方数据，到今天为止，Google Assistant 系统已在超过 5 亿设备上使用。在这一次的更新中，谷歌助手进行了全面的优化，支持多轮持续性的对话，理解能力变得更强，开始支持自动分解对话，并进行多重回复。据谷歌介绍，Google Assistant 升级主要在这三个方面：第一，，你不再需要每次对话都要说一句「Hey Google」，它可以支持多轮对话，对上下文进行理解；第二，，用户在一次对话中可以提出多个请求，而 Google Assistant 可以比较充分地理解这些请求并分开进行处理；第三，，据悉谷歌和儿童专家探讨后增加了这一功能，主要针对家庭中的用户使用，当用户对 Google Assistant 提出请求时，如果使用了“请”字，会得到机器特别的回应，这对家中小孩子的教育显然有更好作用。最让人激动的是 Google Assistant 可以用来打电话了，尽管它暂时只能做到按照你的指示帮你完成某些程序化的预约功能，这个功能无疑解救了很多恐惧通话的现代人，你可以和手机上的 Google Assistant 对话，告诉它你想要预定什么店，什么时间和多少人；然后 Google Assistant 会直接拨打电话给这家店，并用人的口语和发音，和对方聊天，确定好预约信息。AI 在这个过程中表现得非常像一个人，这也是让大会现场观众兴奋的原因。

而接下来，在手机上使用 Google Assistant 也将变得更加顺手，Google 已经和一些企业合作，将语音服务关联的更加深入，比如你想来一杯星巴克咖啡，如今只需要和助手对话，就能轻松查看信息，并直接确认。现场还展现了 Google Assistant 的另一个重要能力——Visually Assistive 视觉呈现，假如你在询问星巴克咖啡店的信息，Google Assistant 会同时展示出咖啡店菜单内容。Google Assistant 还增加了很多服务项目，比如帮助用户点外卖、查路线、预订理发店、预订饭店。和传统的方式不一样，谷歌助手支持语音双工技术 —— 用户只需要提出需求，其就可以直接打电话给相应的服务提供商进行对接，然后发送通知给用户，不需要用户自身去做任何事。这些新功能预计在今年夏季首先针对 Android 用户推送，Google Assistant 早在去年谷歌 I/O 大会之后就已登陆 iOS，所有新功能也会在今年年底面向 iOS 进行升级。

然而广大 iOS 用户使用 Google Assistant 的积极性并不很高，根据 Sensor Tower 统计，Google Assistant 以独立应用登陆 iOS 后的两个月热度全消，下载次数仅有 19 万次。毕竟在 iOS 上，Siri 的集成更加深层次，再加上 iPhone 用户对语音助手的依赖程度不高，习惯也完全不同，全面升级的 Google Assistant 能在 iOS 实现什么样的效果还有待观察。只有一点我们可以肯定，面对这个已经“成精”的 AI 对手，Siri 应该压力山大，随着亚马逊、微软、谷歌都以 AI 为核心布局公司发展战略，苹果也要有所行动了。

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