借鉴？Android P加入类似iPhone X手势操作

上滑同是多任务，底部边缘左右滑动也是快速切换应用，这种交互如何？

众所周知，去年 9 月份苹果发布 iPhone X 时，为了全面屏苹果有史以来第一次取消了标志性的实体物理 Home 键，并引入了口中所说的“简单自然的手势”。5 月 9 日凌晨的 Google I/O 2018 开发者大会上，谷歌发布的 Android P 操作系统，也在一定程度上借鉴了苹果的某些理念。





iPhone X 发布很长时间了，因此其手势操作已众人皆知，即使不用 iPhone X 也有所耳闻。关于“多任务处理”的手势操作，iPhone X 通过从屏幕底部向上轻扫，然后将手指停住即可。而如果打开了多个应用程序，在“应用程序快速切换”的操作也很简单，只要沿屏幕底部边缘的“小横条”、“小白条”或“小滑块”向右或向左轻扫即可切换到另一个应用。有意思的是，谷歌在 I/O 2018 上也演示了一些为 Android P 加入的新手势操作，其中底部导航栏已经换成新的设计，而且加入了类似 iPhone X 底部的“小滑块”，谷歌称其 为“小胶囊”，形状确实类似，并非 iPhone X 的细长形。不仅如此，Android P 打开多任务界面以及快速在最近打开应用之间进行切换的手势操作，也与 iPhone X 一模一样。

最初，苹果表示 iPhone X 的设计为了打造浑然一体的表面，让大家在使用时不被多余部件干扰，所以取消了 HOME 主屏幕按钮，因此使用起来更加沉浸，以至于在使用过程中完全不会让人感受到它的存在。当然了，为此苹果也为 iPhone X 带来了全新但不陌生的手势操作。不过，很多 iPhone X 用户起初对“小滑块”并不友好，认为没了 HOME 键却带来了一个指示条，非常碍眼，在一定程度上影响游戏操作，因为横置时底部条仍然会在相同的地方，纷纷想办法隐藏掉。因此有使用代码的方法，也有开启引导式访问的方式。当然了，这个“小白条”其实很多人已经接受了，而且其意义本身就在于降低用户入门学习基础交互。或许谷歌正是认为“小白条”虽然显眼，但是又不会突兀，所以才借鉴了这一设计，因为其作用就像 iPhone 之前的 HOME 键，或者 Android 之前自带的三大按键，只要设计在导航栏那里用户就知道该怎么操作。至于左右滑动底部“小白条”快速切换应用的手势，似乎相当于谷歌认同同苹果这才是最佳的解决方案。

谷歌称，因为随着全面屏手机时代的到来，如今手机屏幕变得更长了，更难用一只手完成手机上的操作，而这些 Android P 的新手势虽然只是小小的改变，但却很强大，可以帮助用户以更快速、更流畅的方式来完成任务。话说回来，每一次交互体验的改变，各个平台总是相互借鉴，至今你可能仍很难忘记最初 Palm webOS 的经典设计。不过，这并不是坏事，越平易近人，越被广泛接受的交互，总是会很快成为主流。而且，这一次 Android P 导航栏的改变应该是六七年来谷歌做出最大的改变了，因为在其他厂商早就抛弃虚拟三大键的时候，谷歌原生却依然坚持，自从 2011 年 Android 3.0 发布至今基本设定就未曾改变。当然了，也正因为谷歌更加开放，目前 Android P 这个“小白条”相对于 iPhone X 支持的手势操作就更多了，如轻触直接回主桌面，长按呼出谷歌语音助理，往上长滑是应用程序抽屉等。至于多任务界面，除了多任务卡片之外，还设有快捷搜索栏和 5 个建议应用。不出意外的话，谷歌的“小白条”未来还能有更多自定义。

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