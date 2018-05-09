iOS 11.4悄悄加入USB限制 不解锁无法同步

初步认为这一模式不影响用户使用，更多是为了安全。

根据 venturebeat 和 9to5mac 等媒体的报道，苹果正在将 USB 限制模式悄悄加入到 iOS 11.4 中，这一举措主要是为了防范第三方公司通过 USB 方式破解 iPhone 并获取其中数据。







随着 Grayshift 和 Cellebrite 等第三方公司宣布已经开发出足以从被加密 iPhone 中获取数据的技术，苹果也提高了自己的保护门槛，为了防止新近的 GrayKey 等工具对 iPhone 进行破解，在 iOS 11.4 测试版中，苹果增加了一项被称为“USB 限制模式”的新功能，这个功能可以阻止无授权第三方轻易通过 USB 连接访问设备数据。



苹果官方文档介绍称：“为了提高安全性，对于锁定的 iOS 设备与 USB 附件进行通信时，用户必须在设备解锁状态下，Lightning 数据线的连接才会完全生效，这个有效时限为一周。”



该功能曾经在 iOS 11.3 测试版中出现过，但在正式版中被移除。现在处于安全应对的考虑，苹果又将它加了回来。



简单的说，USB 限制模式意味着当你的 iPhone 或者 iPad 一周内都没有解锁时，Lightning 接口就失去了数据同步和传输作用，和 PC 或者其他有 USB 接口的设备连接，也只能用来充电。这是一种严格的保护措施，如果设备一周未解锁，甚至连苹果自己家的 iTunes 都不能同步。



当然，只要在连接时进行解锁，可以正常进行备份与同步。



对于大部分用户来说，iOS 设备进行数据访问本身就需要先进行解锁（针对已设置了密码或指纹的设备），而且正常使用的设备很少存在一周都不解锁的问题，所以不用太担心，新功能并不影响正常的 USB 连接使用。



也有媒体评论认为，苹果这么做是打算与公权力斗争到底，众所周知，苹果对保护用户隐私的坚持有时会与执法机关要求其合作调查的义务相抵触，对于那些被扣押的设备，执法机关不惜用暴力手段进行破解以寻找其中的线索。







目前 USB 限制模式对 Grayshift 和 Cellebrite 破解方案的影响尚不确定，由于这个功能总是临时被加入测试版中，所以有可能像之前一样，在 iOS 11.4 正式版来临的时候又悄悄消失。不管怎么说，用户还是可以保持放心的。

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