微软创始人比尔盖茨：苹果是家了不起的公司

他说，苹果真了不起，全球赚钱能力第一！巴菲特加仓苹果股票绝没错。

近些年来，微软博爱无限，尤其是爱苹果，前段时间还强调微软不再是敌人，爱苹果更有助于完善自己的产品和服务的。有意思的是，最近微软联合创始人比尔•盖茨(Bill Gates)也在推动类似的观点，认为苹果很了不起，称赞其是盈利潜力最强的巨头级科技公司。





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日前，比尔•盖茨在接受 CNBC 的采访时强调称“苹果是一家了不起的公司！”同时，盖茨还称赞扬沃伦•巴菲特（Warren Buffett）今年年初购买苹果股票的行为。众所周知，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)集团拥有苹果近 5% 的股份，截止去年年底就持有 1.653 亿苹果股票，而比尔·盖茨则是该集团的董事会成员之一。比尔盖茨说:“尽管苹果的市盈率并不是那么夸张，但却是一家了不起的公司。当前，顶尖的科技公司盈利能力都很强，但其中只有苹果拥有最强劲的利润空间。”他接着强调称，“我认为沃伦（增持苹果股票）的决定很不错。苹果不像一些仍在亏损或存在其他问题的科技投机公司。”过去很长一段时间里，微软和苹果这两家科技公司在众多领域相互竞争，尤其是个人电脑市场。不过，尽管竞争激烈，但随着科技行业的不断变化，又使得微软和苹果在一系列项目上合作更加紧密。最近，苹果在微软 Microsoft Store 上架了 Windows 10 版的 iTunes，而微软正积极投资于 iPhone 和 iPad 的应用程序。上个月底，微软首席营销官克里斯·卡波塞拉(Chris Capossela)在接受外媒采访时表示，微软不再吧苹果视为敌人，而是合作伙伴，因为微软希望自家客户无论使用任何设备，自家的产品和服务都可以出现在客户的设备上。他还解释称:“我们已经摆脱了过去那种不可开交的所谓的竞争焦点。我们需要把自己的产品带到我们客户正在使用的平台上。所以在 iPad 或 iPhone 上也有 Office，在每个平台上也都有《Minecraft》，这对我们来说都是很自然的事情。”2016 年，伯克希尔·哈撒韦首次购入苹果股票，并数次加仓。就在上周五，沃伦•巴菲特表示公司又在第一季度增持了苹果 7500 万股苹果股票，成为苹果第三大股东。巴菲特持续加仓的举动，很显然有助于让苹果更加接近于全球首个万元市值的公司。很多人会问，为什么巴菲特不买微软股票。巴菲特也回答过这个问题，他表示自己不持有微软股票，是因为微软创始人比尔盖茨是自己的好朋友，不投资是为了避嫌。

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