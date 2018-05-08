微软将推出新应用 可在PC上管理iOS内容

名字叫 Your Phone，相当于 Windows 版的 iTunes。
美国当地时间 5 月 7 日，微软开发者大会（Microsoft Build）在西雅图举办，在大会最重要的 Keynote 环节，第三任 CEO 萨提亚·纳德拉与多位演讲者一起发布了微软在人工智能、云计算和虚拟现实等领域取得的最新进展。
在接近结束的环节里，微软发布了一款 Windows 10 应用「Your Phone（你的手机）」，用户可以通过这款应用在搭载 Windows 10 的电脑里完成查看手机文件、收发短信等任务，让用户在 PC 端更好地同步和管理 Android 和 iOS 手机中的内容。此外，微软表示刚刚加入 Windows 10 的 Timeline（时间线）功能将通过 Edge 浏览器的 App 登陆 iOS 平台，安卓平台上的 Microsoft Launcher 也将加入同样的功能。
这款应用的目的是为了让用户能够更专注在 PC 端上，不需要频繁地打开手机查看通知或者接收消息，通过应用的同步，你在 Windows 上也可以搞定。不过有关 Your Phone 的消息微软并没有透露多少，它作为一款官方应用，能不能达到 Windows 平台和 iOS 平台之间快速的效率同步，届时还要看上架后的表现。
除了手机同步外，Your Phone 还整合了名为今年 4 月底的 Windows 10 April 版本新特性之一：Timeline（时间线）。
Timeline 和苹果 macOS 上的 Handoff 有些类似，用户可以借助微软账号的同步功能，在手机端继续 PC 上的 Office 工作，或是检索 Edge 浏览器上的历史页面，另外，还可以根据 Timeline 查阅过去 30 天里分别在 PC 上做了哪些事，比如说编辑过哪些 Word 和 Excel 文档，又或是在 Edge 上浏览过哪些网站等，这些内容也会同步到手机端上。
目前这个时间线只支持微软自家的一些服务，还不知道是否允许第三方程序接入该功能。而对于已经失去了 Windows Phone 的微软来说，只能依靠不断推出带有特定功能的应用，吸引 iOS、Android 等其他系统的用户来使用微软服务了。
Your Phone 已经开放给 Insider 计划中的用户使用，正式版应该要等 Windows 10 秋季更新，各位同时在用微软 PC 和 iPhone 的小伙伴可以关注一下。
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