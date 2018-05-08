微软将推出新应用 可在PC上管理iOS内容

名字叫 Your Phone，相当于 Windows 版的 iTunes。

美国当地时间 5 月 7 日，微软开发者大会（Microsoft Build）在西雅图举办，在大会最重要的 Keynote 环节，第三任 CEO 萨提亚·纳德拉与多位演讲者一起发布了微软在人工智能、云计算和虚拟现实等领域取得的最新进展。



在接近结束的环节里，微软发布了一款 Windows 10 应用「Your Phone（你的手机）」，用户可以通过这款应用在搭载 Windows 10 的电脑里完成查看手机文件、收发短信等任务，让用户在 PC 端更好地同步和管理 Android 和 iOS 手机中的内容。此外，微软表示刚刚加入 Windows 10 的 Timeline（时间线）功能将通过 Edge 浏览器的 App 登陆 iOS 平台，安卓平台上的 Microsoft Launcher 也将加入同样的功能。





对于 iPhone 用户而言，Your Phone 可以看作是 Windows 版的 iTunes，只要下载这款应用，就可以在 Windows 10 电脑上实时管理手机端的短信、照片、邮件或是各种通知信息。这款应用的目的是为了让用户能够更专注在 PC 端上，不需要频繁地打开手机查看通知或者接收消息，通过应用的同步，你在 Windows 上也可以搞定。不过有关 Your Phone 的消息微软并没有透露多少，它作为一款官方应用，能不能达到 Windows 平台和 iOS 平台之间快速的效率同步，届时还要看上架后的表现。除了手机同步外，Your Phone 还整合了名为今年 4 月底的 Windows 10 April 版本新特性之一：Timeline（时间线）。Timeline 和苹果 macOS 上的 Handoff 有些类似，用户可以借助微软账号的同步功能，在手机端继续 PC 上的 Office 工作，或是检索 Edge 浏览器上的历史页面，另外，还可以根据 Timeline 查阅过去 30 天里分别在 PC 上做了哪些事，比如说编辑过哪些 Word 和 Excel 文档，又或是在 Edge 上浏览过哪些网站等，这些内容也会同步到手机端上。目前这个时间线只支持微软自家的一些服务，还不知道是否允许第三方程序接入该功能。而对于已经失去了 Windows Phone 的微软来说，只能依靠不断推出带有特定功能的应用，吸引 iOS、Android 等其他系统的用户来使用微软服务了。Your Phone 已经开放给 Insider 计划中的用户使用，正式版应该要等 Windows 10 秋季更新，各位同时在用微软 PC 和 iPhone 的小伙伴可以关注一下。

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