新MacBook Air将搭载视网膜屏幕 六月见面

新MBA的屏幕分辨率和13.3英寸MBP一样为2560×1600，价格可能会略涨。

在3月初时，凯基证券分析师郭明錤公布报告称，苹果有计划在2018年第二季度推出一款价格更加便宜的 MacBook Air，但是除了发布时间和价格更便宜之外，没有任何相关信息。今天媒体针对这台新机放出了更多消息，最关键的一点是，它有可能会搭载视网膜屏幕！





报道来自 DigiTimes ，他们表示苹果确实计划在第二季度推出一款13.3英寸入门级 MacBook ，具体时间自然就是 WWDC 2018了。但是现在还不清楚是否属于 MacBook Air 系列，但是根据入门定位和13.3英寸的屏幕来看，继承 MacBook Air 之名的可能性最大。价格方面， DigiTimes 认为它有可能会采用和现款 MacBook Air 一样的售价，即999美元（国行6988元起售），而不是此前郭明錤说的799或899美元。但是因为苹果计划为其搭载 Retina 显示屏，所以价格也有可能会略微上涨。具体的配置方面，新款 MacBook Air 的屏幕会采用 a-Si 面板，分辨率和 13.3 英寸 MacBook Pro 一样，为2560×1600。LG Display 依然是新款 MacBook Air 的屏幕供应商，这款 MacBook 将会在5月底或6月初开始量产。并且 DigiTimes 表示苹果今年计划出货600万台新 MacBook Air ，但是分析师认为考虑到价格可能会略微上涨，400万台会是比较合理的出货量。除了这款 MacBook Air（或许是其他名字吧）之外， DigiTimes 认为第二季度的 WWDC 上还会出现 iPad 入门款，至于大家期待的 Face ID 版 iPad Pro 则会在下半年推出。

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