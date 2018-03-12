Siri创始人：苹果对Siri要求过高 不应操之过急

Siri联合创始人：苹果现在在追求一个他们无法达到的完美水平。

Siri 虽然是最早推出的手机语音助手，但是在最近几年却被亚马逊 Alexa、三星 Bixby、谷歌 Google Assistant 等竞争对手后来居上，甚至不少人对 Siri 的体验也颇有微词。那么对于现在 Siri 的状况，它的创始人怎么看呢？近日 Siri 联合创始人 Norman Winarsky 说：一切都是因为苹果对 Siri 要求太高了！





Siri 最早出现在2011年10月4日发布的 Apple iPhone 4S 上，但实际上 Siri 并不是苹果一手开发的，这家公司此前为 Android、iOS 和黑莓等多家平台提供语音服务，最后在2010年4月28日被苹果收购，然后成为了苹果独家语音助手。但是现在 Siri 的联合创始人 Norman 表示：“在被苹果收购之前，Siri 其实只是用来作为旅行、娱乐助手来使用的。比如在到达机场时，如果你的航班取消，Siri 会马上通知你并且找到其他方式前往目的地。然后在某个领域做到完美之后，再去拓展 Siri 的其他功能。”

Norman 认为现在苹果公司有些过于着急了，Siri 现在试图帮助 iOS 用户摆平他们生活中的方方面面，不管是设定闹钟、搜集天气信息、甚至是帮你找到一家广场中的快餐店在哪里。很现在，苹果现在希望 Siri 很全能，但最后却成为了全不能，所以 Siri 的表现一直很挣扎。与之相反，Google Assistant 和 Alexa 在广泛查询方面表现优异，因为它们一开始就是为这种广泛查询的体验而设计的，但 Siri 并不是。Norman 表示：“当你要处理10亿用户的需求时，Siri 面临的问题会更加严峻，苹果现在在寻求一个他们无法达到的完美水平。”

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