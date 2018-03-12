苹果 Swift 增长最快 成为全球十大编程语言

2018-03-12 12:00:04
辣鸡
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苹果的 Swift 编程语言在不到 4 年的时间里就实现了“十大编程语言”的壮举。

近日，来自 RedMonk 编程语言排行榜的公布的 2018 年第一季度编程语言排行榜显示，苹果的编程语言 Swift 成为了全球增长最快的编程语言。关键是，Swift 编程语言在这份排行榜上首次挤进了前十名，首次超越同样是苹果自家设计的编程语言 Objective-C。

对于开发者而言，经常关注的两个最受欢迎的编程语言排行榜分别是 TIOBE 和 RedMonk，两者均可体现编程语言的流行趋势，前者每个月更行一次，而后者从 2011 年开始每季更新一次，虽然更新频率没有那么高，但依然能够反应出编程语言的热门程度。RedMonk 表示， Swift 是自开始编制编程语言排行榜以来增长最快的编程语言。

当然了，RedMonk 编程语言排行榜的数据来自 GitHub 和 Stackoverflow，所以并非那么全面，但至少相对于苹果自家的 Objective-C 编程语言来说，或许这将是有效取代的开始。在 Swift 编程语言诞生之前，苹果对 Objective C 的支持高度不言而喻，该编程语言通过 iOS 平台创造了非常高的知名度，并在编程语言排行榜上长期保持较高的位置。因此，之前很多开发者认为，尽管 Swift 的成长速度令人难以置信，但 Objective C 的历史地位还很难超越。然而，长江后浪推前浪，最终在这个季度首次出现了 Swift 超越 Objective-C 的情况。

无论如何，一个能够跻身全球前 20 名的编程语言本身已经很不容易，更不用说前十名了，但苹果的 Swift 编程语言在不到 4 年的时间里就实现了“十大编程语言”的任务，并且还能保持相同的速度持续增长，这意味着未来还会有更多开发者使用 Swift 编程语言。

RedMonk 是一家专注软件开发者的行业分析公司，其公布的 2018 年第一季度 Top 20 的编程语言前 20 名依次为：JavaScript、Java、Python、PHP、C#、C++、CSS、Ruby、C、Swift、Objective-C、Shell、R、TypeScript、Scala、Go、PowerShell、Perl、Haskell、Lua。

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