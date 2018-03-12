苹果 Swift 增长最快 成为全球十大编程语言

苹果的 Swift 编程语言在不到 4 年的时间里就实现了“十大编程语言”的壮举。
对于开发者而言，经常关注的两个最受欢迎的编程语言排行榜分别是 TIOBE 和 RedMonk，两者均可体现编程语言的流行趋势，前者每个月更行一次，而后者从 2011 年开始每季更新一次，虽然更新频率没有那么高，但依然能够反应出编程语言的热门程度。RedMonk 表示， Swift 是自开始编制编程语言排行榜以来增长最快的编程语言。
无论如何，一个能够跻身全球前 20 名的编程语言本身已经很不容易，更不用说前十名了，但苹果的 Swift 编程语言在不到 4 年的时间里就实现了“十大编程语言”的任务，并且还能保持相同的速度持续增长，这意味着未来还会有更多开发者使用 Swift 编程语言。
RedMonk 是一家专注软件开发者的行业分析公司，其公布的 2018 年第一季度 Top 20 的编程语言前 20 名依次为：JavaScript、Java、Python、PHP、C#、C++、CSS、Ruby、C、Swift、Objective-C、Shell、R、TypeScript、Scala、Go、PowerShell、Perl、Haskell、Lua。
欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。
- 千禧一代最亲密品牌排名：苹果第一
- 苹果更换MFi认证logo：经典产品“退场”
- 巴克莱：AirPods 2明年发布 降噪设计新颖
- Apple Park功臣退休 苹果下个园区也要来了
- 苹果发布供应商责任报告：聚焦工人和环境
相关文章
锋友跟帖
人参与
人跟帖
热度 时间
正在加载评论