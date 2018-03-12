千禧一代最亲密品牌排名：苹果第一

2018-03-12 11:46:01
拾欢伯
威锋网
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千禧一代通常指1980年前后到2000年前后出生的人。

在国内的互联网上，人们常喜欢用80后、90后来形容一类人群，但是在欧美国家，其实他们常把不同年代的人称之为“X 世代”和“Y 世代”，而 Y 世代也有一个我们耳熟能详的名字——千禧一代。近日，MBLM 发布了“2018年品牌亲密关系报告”，详细分析了千禧一代最爱的品牌。


我们先来认识一下“千禧一代”，这代人通常指1980年前后到2000年前后出生的人，现在大多处于20岁到30岁之间，几乎是现在社会的绝对主力。MBLM 在美国、墨西哥和沙特等15个国家和地区对6000人进行了调查，在千禧一代眼中，苹果成为了“最亲密的品牌”，排名二到八名的分别是迪士尼、Youtube、TARGET（零售商）、亚马逊、任天堂、谷歌和 XBOX。


而在去年，千禧一代心中排名前五的分识别迪士尼、亚马逊、Netflix 和苹果。2017年的详细榜单中，苹果仅仅在“不可缺少的品牌”和“使用频率最高的品牌”中获得了第一，虽然最后苹果是“整体排名第一”，但是领先优势并不大。

现在看来2018年苹果将会“屠榜”，毕竟现在他们已经在两个榜单中排名第一：除了千禧一代中最受欢迎之外，在18到24岁这一细分人群中同样是第一。在18到24岁人群中，苹果、Youtube、PlayStation、星巴克、任天堂、谷歌、Netflix 、可口可乐和沃尔玛排名前九。

对于其他的详细榜单，MBLM 将会在3月13日发布，到时候我们再看看苹果的整体表现吧。

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