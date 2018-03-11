苹果更换MFi认证logo：经典产品“退场”

这一个logo一变，就让人看到了苹果产品的变迁史。

在我们购买第三方苹果配件的时候，资深果粉肯定都会看看有没有MFi认证，因为只有经过了苹果公司的MFi认证，该配件厂商生产外置配件的质量和品质才是被苹果认可的，如果没有MFi认证，甚至iOS设备都不能够使用，插入后会提醒该产品未经过认证。而近日，已经沿用多年的MFi认证迎来了一次重大更新。





据国内媒体《充电头网》报道，苹果已经在2018年2月9日更新了MFi认证产品的包装要求和MFi的logo，在2月9日之后完成MFi认证的产品都需要使用全新的包装设计和MFi认证的logo。并且在该日期以前认证的配件，也需要在90天以内更换。所以后面这段日子，苹果相关配件厂可有的忙了。

我们还是来看看新老logo有什么区别吧！新logo将iPod、iPad和iPhone的三款黑色剪影进行了省略，统一换成了苹果logo，这应该是因为iPhone、iPad和iPod这么多年来外观设计已经有了大变化，早已经不是剪影中所呈现的设计，并且未来可能还会继续变化，所以苹果直接换成公司logo是一劳永逸的方法。其次，产品的排序变了，此前三款产品是由发布时间顺序排列的：iPod、iPhone和iPad，但是现在iPod早已经成为了边缘产品，iPhone占据了苹果生态的绝对主力，所以苹果将顺序改成了：iPhone、iPad和iPod。说不定在过段时间，MFi认证的logo里就有可能见不到iPod了。最后还是提醒大家，以后买第三方苹果配件，一定要认清MFi的新认证logo哦！

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