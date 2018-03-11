巴克莱：AirPods 2明年发布 降噪设计新颖

巴克莱认为AirPods 2在外观、降噪和防水上都会有突破。

最近诸多消息都显示苹果将会在今年推出AirPods 2，并且这款耳机的最大特点就是拥有降噪功能。那么业内人士对于这一传闻持何种看法呢？我们看看巴克莱的分析师怎么看。



对于新款 AirPods，巴克莱分析师认为它将在 2019 年初发布，而不是此前传言的2018年秋季发布会，作为参考，AirPods一代产品于2016年秋季发布会发布，12月上市。不过即使2018年没有新AirPods，第一代产品的销量也不必担心，预计年销售量将会达到 3000 万支。





不过此前有消息称二代产品和一代在外观和体积上都是一模一样的，因为苹果希望AirPods的无线充电盒能够让一代和二代产品通用。但是巴克莱的分析师则认为苹果会对AirPods的外形设计进行改进，因为二代产品将有可能会同时加入降噪和防水功能，除此之外，还将加入对“Hey Siri”的语音唤醒支持。说到降噪功能，巴克莱认为由于 AirPods 体型小巧，所以其降噪功能可能无法与像专业降噪耳机那么优秀，甚至都不会用到主动降噪功能（在耳机中集成一个降噪模块，采集外界杂音，然后通过模块发出相反波形的声波进行中和，以消除杂音），毕竟在本来就很拥挤的AirPods中塞下一个降噪模块非常困难。所以巴克莱猜测苹果可能只会在新技术上下功夫，他们将其称之为物理模拟降噪，不过恕小编才疏学浅，之前没听说过这样一种降噪方式。如果巴克莱指的是普通的物理降噪，那么就让人很失望了，毕竟物理降噪指的就是隔音性。

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