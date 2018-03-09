iPhone X/S9+跌落测试 双面玻璃真酸爽

S9+更容易碎屏，但是iPhone X一旦碎了，看起来更严重。

随着当年苹果把触控屏、玻璃屏幕等元素带到智能手机上之后，防摔就成为了一个永恒的问题，为了防止碎屏，大家都选择为爱机戴上了保护套。而随着今年无线充电功能的普及，手机背面也变成玻璃了！这可让裸奔党相当崩溃，那么作为现在双面玻璃的代表作，iPhone X 和三星 S9+ 究竟抗不抗摔呢？



今天 Youtube 科技博主 EverythingApplePro 为我们做了一个暴力测试，三星 S9+ 和 iPhone X的跌落测试，我们可以清楚地看出两部双面玻璃手机的耐摔程度。







测试视频

他分别在1米、1.7米和3米的高度以底部、侧面、正面和背面着地的方式测试了 iPhone X 和 S9+ 的防摔性，地面为常见的水泥地面。在一米高度上，虽然摔了好几次，但两部手机的正反面玻璃全都毫发无损，仅仅是边角存在一些刮擦。但是在1.7米，两部手机就经受不住了，底部着地的测试中，iPhone X 没碎，但是三星 S9+ 的背部玻璃碎了。而在侧面着地的测试中，iPhone X 的背部玻璃也碎了。当继续提高到2米、3米高度摔落时，两部手机每次摔下来都会碎得更严重一些，EverythingApplePro 表示 iPhone X 的碎裂更严重，不过这里谁碎得更严重似乎没什么参考意义。不过从视频中也能看出，iPhone X 虽然被称作苹果史上最不耐摔的产品，但是它的耐摔程度还是略强于三星 S9+ ，不过一旦碎了，那就是“自暴自弃”的水平。同时两部手机的背后玻璃也远比正面玻璃脆弱，应该“用料”区别的原因，正面玻璃的强度要更高一些。

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