Apple Park功臣退休 苹果下个园区也要来了

Apple Park的故事告一段落，但下一个苹果园区正在路上。

《旧金山记事报》今天发文称，建造 Apple Park 这个庞大公园背后的关键人物 Dan Whisenhunt 已经从苹果公司退休，他已经在苹果房地产开发项目工作了十多年，退休前担任该部门的副总裁。人们纷纷猜测，现在 Apple Park 终于建成，苹果的房地产项目应该也告一段落，所以他才会选择退休，但是最新的消息却显示，苹果还有一个小“Apple Park”要修呢！





我们先来认识一下 Dan Whisenhunt ，虽然苹果公司在美国和全球拥有或租赁着大量的不动产，但是过去几年 Whisenhunt 的所有精力都放在了 Apple Park 的建设上。比如说像库比蒂诺市议会提供 Apple Park 建设状态更新，还有向公众、相关部门展示园区模型等，他一直帮助公众了解苹果的施工计划。甚至在退休前的最后几天，他还在忙着为员工在 Apple Park 中撞上玻璃墙撰写报告。当苹果公司正式更改了企业联系地址时，意味着 Apple Park 的修建已经完成，也同样意味着 Whisenhunt 退休的最佳时机已经来临。虽然现在没有任何迹象表明他已退休，但是库比蒂诺市议会已经收到了这一消息，在他退休之后，现任苹果房地产开发高级主管 Kristina Raspe 将会接替他的职位。不过苹果建设公司园区的脚步并不会就此停止，Apple Park 的完工并不是休止符，据多家外媒报道，苹果已经确定将会建设第二个大型园区，此前有消息称该园区可能会位于加州或德州，但是现在来看，美国东北部的纽约州、马萨诸塞州、宾夕法尼亚州和华盛顿特区都有可能成为新园区的选址。

苹果曾承诺在未来5年之内向美国经济贡献3500亿美元的投资，这座园区就是其中之一。选择东北部地区的主要原因是这里拥有美国最为完善的交通网络，还聚集了大量的美国供应商，苹果能够从中收益。至于最后的选址，苹果可能会在今年晚些时候宣布。

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