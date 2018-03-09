论用户的忠诚度 iOS竟然比不过Android了！

现在市面上仅剩iOS和Android两大系统，谁的用户忠诚度更高尤为重要。

在不少用户眼中，可能 iOS 的平台粉要比 Android 的平台粉多得多，所以用户忠诚度当然也是更高的，但是实际上却并不如此。根据最新的数据统计，Android 用户对于操作系统的忠诚度其实高于 iOS。





统计来自 Consumer Intelligence Research Partners （下文简称为 CIRP），在2017年第四季度，Android 用户对于该系统的忠诚度达到了91%，而 iOS 用户的忠诚度仅为86%。从2016年以来，Andorid 和 iOS 的系统忠诚度就一直保持稳定，前者用户的忠诚度在89%到91%中间，而后者在85％至88％之间。不过从图上我们也能看出，在2014年前后，Android 用户的忠诚度有一个飞速增长， iOS 则有明显的下跌。而2014年上半年的主力机型是 iPhone 5s、下半年上市的正是受到热捧的 iPhone 6。

据 CIRP 介绍，如果要计算某个季度的用户忠诚度，就需要统计过去12个月内激活的手机在这个季度中是否还在用这个操作系统，如果这个用户还在使用 iOS，那么就能算作 iOS 的“忠诚用户”，CIRP 称每个调查有500个样本。对于以上结果，其实 Android 系统用户忠诚度更高还有一个原因，因为 Android 手机售价更低，所以有更多的选项，用户在一年时间内更换两部 Android 手机并不困难。而对于 iOS 用户来说，连续更换两个 iOS 手机开销未免有些大，所以不少 iOS 用户如果在一年以内换机，可能会尝试使用 Android。不过考虑到 Android 用户的数量远胜于 iOS，占据了接近90%的智能手机用户，所以即使 iOS 用户的忠诚度相较 Android 略低，每个季度从 Android 转投 iOS 的用户数量也远比 iOS 转投 Android 的用户数量要多。比如库克就在此前的财报会议中吹捧2017年第四季度从 Android 转投 iOS 的用户数量打破了记录。CIRP 的合伙人兼联合创始人 Mike Levin 表示：“目前我们只有 Android 和 iOS 两大操作系统，用户选择一个意味着要学习它的操作逻辑，长时间使用意味着要习惯这些操作，苹果和谷歌都需要弄清楚用户们的习惯。”同时他们还在报告中指出，因为现在首次购买智能手机的用户越来越少，大家其实都是老用户了，所以向对手那里挖来用户就显得尤为重要。苹果为了实现这一点，不仅投入了很多广告，甚至上线了一个网站来引导 Android 用户转移到 iOS。

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