苹果发布供应商责任报告：聚焦工人和环境

对人、对地球，苹果都担起了一家巨型企业该担负的责任。

供应商一直是苹果生态中极其重要的一部分，不少诸如富士康、和硕这样的供应链企业都是因为获得苹果的订单而崛起的。不过反过来看，正是因为这些供应商的积极研发，苹果才能够在产品上实现各种天马行空的设计。所以苹果一直以来都对供应商的管理、选择非常重视。





这不，3月8日，苹果就发布了2018年《供应商责任报告》，甚至苹果大中华区董事总经理葛越也进入了苹果代工厂实地探访。所以现在，我们就一起来了解一下，作为苹果的坚强后盾，这些供应商都是如何运行、背后又有哪些故事吧！苹果表示在2017年，他们进行了756次供应商工厂评估，覆盖了30个国家和地区，与之对比，2016年次数为705起。同时在2017年期间，表现优异的苹果供应商数量相比2016年也增长了35%。而在这份报告中，苹果也主要把“供应商责任”分类成了“对人的责任”和“对地球的责任”。在对于供应商员工权益的保障方面，苹果主要在员工培训、女性员工权益、公平劳动标准等方面做出了努力。在2017年，苹果为300万名供应商员工提供了安全保障、自身权益培训，从2007年以来，已经有1470万名员工接受了此类培训。同时在教育方面，250万苹果供应链员工接受过相关教学，超过12000人获得了教育学位。

对于女性员工，苹果在2017年启动了女性员工发展健康计划，已经有4000多名供应链厂商女性员工接受了预防保健和健康培训，目标是到2020年为100万女性员工提供培训。其实健康培训需求最大的还是健康培训，苹果大中华区董事总经理葛越在昌硕工厂参观时就发现，该工厂提供了心理咨询服务，还有各种健身、兴趣爱好活动中心。而在公平劳动标准这一项上，苹果向1558名受违规行为影响的员工退还了总计190万美元的招聘费，2008年以来，已经退还了3000万元的此类费用。

苹果一直对环境保护、可持续发展等方面十分重视，在2017年，苹果供应链年化碳排放减少了32万吨，相当于让香港的所有轿车停驶62天。2005年以来，已经有62.5万吨废弃物被转化并免于填埋，现在所有的 iPhone 总装厂均实现了100%的废弃物零填埋。而在用水方面，2017年苹果供应链厂商节约了51亿加仑用水，参加的中国工厂实现了37%的平均废水回用率。

这一点在昨天葛越参观昌硕工厂的过程中体现的尤为明显，比如装着临建的托盘用完之后就会回收、清洁，然后送回源公司使用。而在能源方面，不仅1.2万块太阳能板覆盖了厂区，而且空压机等机器的散热也用来烧水，冬天也会停用冷水机组……总而言之，就是想方设法地减少能源浪费。苹果当然希望上面这些数据越来越好看，所以在《供应商责任报告》，他们也进行了纵向对比，相比之前，2017年表现优异的供应商占到了59%，表现欠佳的只有1%。而在劳动权益和人权方面发现了44例重大违规，比如雇用抵债劳工、伪造工时、雇佣童工等，这一情况比2016年多了一倍。





比如2017年就有新闻称中国学生每天装配 iPhone X 的时间超过11个小时，所以苹果也针对这一情况制定了一些新规定。而在环境保护方面，2017年有16家冶炼厂和炼油厂离开了苹果供应链。

《供应商责任报告》原文

总的来看，苹果算得上是世界上最为关心这类人权、环境保护问题的企业了，如果不是每年一度的《供应商责任报告》，相信不少供应链厂商都不会像现在这么正规且环保，只希望未来有越来越多的企业和组织参与到这类工作中吧！

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