员工窃取用户信息并勒索？苹果终于回应了

苹果员工涉嫌窃取用户信息和资料进行人身威胁，这事闹了几天了，看看官方怎么说。

最近有一则纠纷在微博上闹得挺凶，一位 ID 为@美国往事1999 的网友发文称，一个苹果官方技术人员非法窃取了他的个人资料，并且向他恶言相向和敲诈勒索。这件事情在网友中间掀起了轩然大波，大家都纷纷质疑苹果员工的职业道德和苹果对用户隐私的保护。事情过去了几天，苹果今天终于对这件事情发表了官方声明。





我们首先来看看这件事情究竟是怎么回事，该网友此前向苹果客服咨询 iCloud 数据转移回云上贵州的问题，然后客服将其电话转给了另一个“技术顾问”，后来两人不知为何发生了口角，然后就挂了电话。后来该网友又接到了该技术顾问的私人电话，对方表示自己利用了职务之便，获得了该网友的 iCloud 中的信息和资料，并威胁该网友把这些资料公开。

该网友查看后发现，自己的三个邮箱果然均收到了该技术顾问的威胁邮件，但实际上他是没有告诉对方自己的邮箱账号的。并且苹果官方的邮件也显示有人曾用该网友的 Apple ID 登陆了 iCloud，所以基本可以确定该技术顾问确实获得了该网友的详细个人信息，所以该网友已经选择报警。

在后续该网友和苹果官方的交涉中，不过对于这一解释，该网友表示不接受，要求苹果告知有关该技术顾问的更多信息，并查明自己的 iCloud 数据有多少被对方窃取了。以上就是事情的简略过程，对于以上信息，也有几点疑惑：1、这件事情和 iCloud 数据迁入云上贵州服务器无关，和云上贵州的员工也无关，仅仅是该网友和苹果这位技术顾问的纠纷。该网友质疑的也是该员工的权限和苹果公司的处理态度，他自己也表示此事和云上贵州公司没有关系。2、Apple ID 双重验证功能其实是能够避免被其他人员查看到账户数据和资料的，在打开双重验证之后，只有通过用户信任的设备才能够访问该 Apple ID 账户，在新设备上登录 Apple ID 时，除了密码之外，还需要过去受信任设备上的许可和六位验证码。而这位网友的账户被该技术顾问入侵，就是因为他没有开启双重验证。

最后我们再来看看苹果公司在3月8日下午发出的声明，在声明中苹果表示：简单来说，苹果技术顾问无法查看该网友所说的个人信息和资料，但是据相关媒体了解，技术顾问还是有权限查到用户的 Apple ID ，但也仅限于账号了，其他内容均无权查看，该技术顾问是如何获得该网友的三个邮箱账号和个人资料的呢？现在谁都不知道。其次，苹果在声明中也承认了客服工作是有部分外包的，所以该技术顾问可能正是“承包商”公司的员工，一般这种外包业务确实是违规的高发区，苹果的确要好好彻查一番了。最后，因为此事涉嫌恐吓和敲诈，该网友也已经报警，所以后续肯定还会有警方和苹果公司的调查结果，威锋网也会持续关注这一事件。

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