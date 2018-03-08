你的Apple ID值多少钱？暗网标价15美元！

Apple ID是除了金融服务行业之外，价值最高的登录信息了。

最近有关苹果设备安全的问题备受关注，国内 iCloud 迁移的新闻就引起极大争议，而美国的虚假 App Store 订阅邮件事件也影响广泛，甚至苹果都推出过一则“防骗指南”。那么我们的 Apple ID 究竟有多值钱呢？今天外媒在“暗网”上调查了一番，发现 Apple ID 是除了金融服务行业之外，价值最高的登录信息了。





Apple ID 的“售价”达到了15.39美元，超过了美国最大连锁购物商 Macy's 账号的15.34美元，是暗网黑市上价格最高的账号信息之一。这次调查的结果来自三个最大的黑暗网络市场 Dream，Point 和 Wall Street Market ，可能有些朋友不是很清楚暗网是什么，暗网指的是需要通过动态网页技术访问的内容，普通用户接触不到暗网内容。简单来说，你可以认为暗网是通过特定的“V*N”才能够访问的“隐藏网络”。因为暗网存在匿名、不可搜索等特性，所以成为了犯罪分子的温床，很多黑市交易存在于暗网中，不少黑客也会将盗来的账号密码等信息明码标价进行售卖。我们再来看看暗网上都有那些东西卖，先看看大家最关心的银行账户，如果要买到一个银行账户，花费的钱平均为160美元，银行账户如此值钱的原因是买家可以盗取卡中余额，一般银行账户售出价格为账户余额的10%。一份护照详细信息的售价高达60美元，但是像 eBay 账户这种信息却也远远比不上 Apple ID，价格仅为12美元，亚马逊、沃尔玛等零售商，还有 Skype 和 T-Mobile 等通讯服务的用户账号，价格甚至没有超过10美元的。外媒在统计了所有的个人数据之后发现，如果一个黑客获得了你所有的个人信息与账号密码，在暗网上能够卖出1200美元。

Apple ID 在苹果生态中的重要性不言而喻，大量服务都需要通过 Apple ID 来获取。所以虽然围绕着 Apple ID 运行的生态为我们提供了不少便利，但也让它在黑客眼中变得非常值钱。

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