Face ID版iPad Pro将在六月发布 会有刘海吗？

它将搭载A11X处理器和全面屏设计，但是是否有刘海还不确定。

今年将会是 iPad 系列的“更新大年”，除了9.7英寸的普通版 iPad 将会推出低价系列，iPad Pro 可能也将迎来带有 Face ID 的“全面屏”版本。今天 Rosenblatt 证券分析师 Jun Zhang 发文称，这台带有 Face ID 的 iPad Pro 可能会在2018年第二季度发布，也就是在 WWDC 上亮相。



WWDC 2018将会在6月4日到6月8日在加州圣何塞的 McEnery 会议中心举行，去年苹果也是在 WWDC 上发布了现在正在销售的 iPad Pro 机型，包括更新12.9英寸 iPad Pro 和发布10.5英寸 iPad Pro 。而在今年，带有 Face ID 的 iPad Pro 同样会在 WWDC 上更新。





Jun Zhang 预测称，iPad Pro 的边框会比现款 iPad 窄很多，但是边框不会窄到和 iPhone X 一样， 毕竟 iPad 要考虑到握持体验。同时 Jun Zhang 也认为全面屏设计可能会同时出现在10.5英寸和12.9英寸两款新 iPad Pro 上。外观方面，由于成本限制，新款 iPad Pro 将不会搭载 OLED 屏幕，并且和此前传出的“刘海屏”不一样，他认为新款 iPad Pro 不一定会采用“缺口式设计”，也就是我们常说的刘海屏了。或许苹果会选用四边边框等宽，然后将 Face ID 组件容纳在边框上的设计。在配置方面，来自中国的供应链消息称，八核 A11X 仿生芯片将会出现在 iPad Pro ，其包含3个高性能内核和5个高能效内核，会是现在最强的移动处理器。大家肯定很关心价格，Jun Zhang 目前还没有得到有关价格的相关消息，但是新款价格肯定会高出不少，10.5英寸和12.9英寸的售价可能分别在649美元（约合人民币4108元）和799美元（约合人民币5056元）。至于不少朋友翘首期盼的新 iPad mini，Jun Zhang 表示这款产品的命运仍然不确定，可能会被砍掉。

在分析结尾他还强调，虽然没有任何曝光，但是红色版 iPhone 8 系列很有可能会和低价版 iPad 一同在3月上架，就像去年的 iPhone 7 那样，至于 iPhone X 的新配色则有些扑朔迷离。

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