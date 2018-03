今年iPhone X的刘海将缩小 明年会完全去掉

不知道那些对刘海屏趋之若鹜的厂商现在脸疼吗?

2018年手机行业最流行的是什么?当然是刘海屏,众多安卓厂商都有模有样地学起了 iPhone X 的刘海屏设计,一副刘海屏就是未来的样子。但是苹果真的打算把刘海屏当成一个“标志性设计”吗?显然不会,今天韩国媒体 ET News 表示,今年的 iPhone X 刘海缺口将缩小,到2019年,iPhone X 的刘海将会被完全“消灭”。



和此前的报道一样, ET News 也表示今年将会有三台 iPhone X 发布,一台是6.1英寸廉价版本,一台是6.5英寸的大屏旗舰,而一台是5.8英寸的二代 iPhone X。不过此前的消息称,这三台 iPhone X 的外观将会是 iPhone X 等比放大的形式,但是现在 ET News 认为,至少在刘海尺寸上,2018年的三款 iPhone 都将大幅缩小。





并且 ET News 也表示屏幕的具体尺寸其实是 5.85英寸 OLED、6.46英寸 OLED 和6.04英寸的 LCD,除了刘海尺寸将缩小之外,第一代 iPhone X 被诟病的粗边框也有望进一步变窄。考虑到三星、LG Innotek 作为 iPhone X 屏幕和 Face ID 组件的重要供应商,而 ET News 又是一家韩国媒体,所以可信度还是比较高的。但是最关键的一点是,一位不愿意透露身份的业内人士补充说,苹果已经决定在2019年完全去掉刘海的缺口,现在正在和相关的供应商制定方案,商讨可信性。如果确定下来,那么第三代 iPhone X 将会成为第一台接近100%屏占比的 iPhone 。同时他们还强调,2019年的 iPhone 当然还是会保留 Face ID 功能,但是现在尚不清楚苹果将会用怎样的黑科技将 TrueDepth 摄像头的众多传感器隐藏起来。报告指出,苹果可能会采用屏幕钻孔(可能性极低)、红外线穿透 OLED 或者是已经申请专利的多层无机黑矩阵技术。

除此之外,苹果也正在研发将 Face ID 传感器和前置摄像头相结合的方案,因为现在 TrueDepth 组件中的传感器是在太多了,或许能够将其中一部分功能集成到一颗传感器上,这将会缩小刘海的体积。而等到最后把众多传感器的功能集成到一两颗上之后,就能够考虑如何把这一两颗传感器完全隐藏起来了。总的来说,消除 iPhone X 上的缺口肯定是苹果的最终目标。

欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。