苹果今年将发四款入门产品 价格都在这了

HomePod、iPhone X,iPad,MacBook Air都将推出廉价版本。

数周前知名分析师郭明錤曾表示苹果可能会在不久之后上架一款新 MacBook Air（下文简称为 MBA），并且想必现在的 MBA，新款的价格还会继续下降。那么这一猜测靠谱吗？今天日媒 Mac Otakara 也发文称，苹果今年一共有四个“低价”系列产品将会发布，包括已经曝光的 iPhone 和 iPad，还有 MacBook Air 和 HomePod。





首先来看看 HomePod，这款产品将会在2018年下半年发布，应该就是在秋季发布会上和 iPhone 一起登场了，价格大概会在150美元到200美元（约合人民币949元到1265元之间）之间，相比现款 HomePod 349美元的售价还是便宜不少。不过现款产品虽然贵，但是音质表现却远胜谷歌、亚马逊等竞争对手，所以新款 HomePod 在缩减成本后来能否保持优秀的音质就要打一个问号了。Mac Otakara 也猜测，苹果可能会采用 HomePod mini 的形式，主打便携体验。至于廉价版 iPad，不久前 DigiTimes 表示它会在本月或第二季度上架销售，屏幕尺寸为9.7英寸，售价259美元（约合人民币1639元），而现在销售的 iPad 在2017年3月发布，售价为349美元（国内售价2688元）。至于 iPhone，大家应该都知道了，6.1英寸 LCD 屏幕的版本售价将会在699美元上下，和 iPhone 8 平级。关于此前传出的 MacBook Air ，郭明錤认为新款 MBA 会在第二季度发布，外观不会有明显改变。至于价格，根据 WitsView 研究员邱玉斌的预测，会在799美元（约合5056元人民币）到899美元（约合5689元人民币）之间，现款 MBA 的售价为999美元起售。发布时间方面，MBA 和新款 iPad 可能会首先亮相，时间大概在本月晚些时候，而6.1英寸 iPhone 和 HomePod 可能会在9月发布，但是能否同步上架就不得而知了。不过 Mac Otakara 也表示，苹果不可能让其他人知道产品定价的，这是业界分析师整理数据和消息之后得出的结论。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。