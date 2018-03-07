苹果捐赠25万美元 建立“人人平等”的游乐场

“魔法桥”认为游乐园不仅要对正常人友好，残障人士、自闭症等人群也要考虑。

美国有一个非营利性的基金会名叫“魔法桥”，这家基金会在加利福尼亚州的桑尼维尔建设了一个名为“创新区”的无障碍游乐场。而根据外媒报道，建造这座游乐场所花费的25万美元其实来自于苹果公司。





实际上“创新区”游乐场是魔法桥基金会所建立的第三个游乐场项目，它位于当地一个15.2英亩的大型公园内，建成之后，桑尼维尔居住的月15万名具名都将因其受益。据悉，在该地区生活的基本上都是周围科技公司工作的员工和他们的家属。对于这家游乐场，魔法桥基金会表示：“它将会成为一个动态空间，适合所有年龄段的人，以满足他们学习、探索、创造和建立新型多样关系的能力。并且它还能够提供独特的互动、游戏体验，各种艺术和设计风格以全新的方式刺激游客的感官。”他们还认为虽然“美国人残疾法案”颁布以来情况好了很多，但是现在的公园仍对自闭症、视听障碍、老人等群体不够友好。聊到苹果的投资时，魔法桥基金会联合创始人表示：“建设一个让所有人都感受到自由的‘魔幻空间’已经快成为事实了，包括像苹果这样伟大的公司都对这个园区非常投入，大家的努力将让包容性感染整个城市，并很快改变这个国家。”其实这块15.2英亩的大型公园筹措资金高达335万美元，除了苹果的25万美元之外，还有谷歌和领英各自的15万美元、桑尼维尔市政府的180万美元、圣克拉拉县的100万美元。除了在这个公园投资25万美元之外，苹果也一直致力于改善产品的可用性和包容性，比如和 Cochlear 公司合作开发 Nucleus 7 助听器、在 App Store 中标记自闭症接受月等等。并且在2017年1月，苹果将无障碍功能整合到 iPhone 、Mac 等设备中之后，盲人与视力障碍联合会向该公司办法了路易斯盲文奖。

看完这则新闻之后，小编只能说，美国不少机构和个人对于“平等”、“人权”、“反歧视”这些关键词真的是有着近乎于偏执的执着。大家觉得这算是一件好事，还是有些矫枉过正呢？

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