安卓版Apple Music更新 苹果还有这种产品？

安卓版Apple Music，这款产品听起来就十分魔幻。

苹果一直都致力于让安卓用户转移到 iOS 生态中来，所以绝大多数苹果服务都是仅对 iOS 开放的，甚至不少第三方应用也只有 iOS 版本。但是有一个服务却是例外，那就是 Apple Music，苹果不仅早早地上线了安卓版的 Apple Music，而且更新得还挺勤快，今天他们便上线了新的安卓版 Apple Music。





在新的2.4版本 Apple Music 中，苹果主要改进了音乐视频的播放体验。首先，加入了全屏观看视频和小窗口观看视频的功能，此前安卓版 Apple Music 无法全屏播放音乐视频，这显然是非常落后的体验。其次，安卓版 Apple Music 也加入了对视频小窗的功能，在浏览其他内容时，视频可以以小窗的形式在界面上方播放。并且现在安卓端也能够将视频添加到音乐的播放列表中观看了，此前用户想查看一个音乐视频只能单独搜索出来再观看，没有办法将其加入到自己的播放列表中。

同时现在的视频也能够像音乐一样在后台播放，总的来说，这次更新主要完善了视频播放的各种体验，以后安卓端 Apple Music 上，视频的观看、收听体验将和音乐完全一样。就音乐内容来看，安卓版 Apple Music 的曲库和 iOS 版也是完全一样的，欧美歌手曲库全，但是华语、粤语都有些缺失。并且两个版本的账号都是 Apple ID，所以收藏、订阅等资料完全一样。但是这里苹果有一点做得特别令人敬佩，虽然 iOS 和 Android 形同水火，但是安卓版 Apple Music 的设计却完全遵循了谷歌的设计规则，和 iOS 版完全不一样，并且安卓版 Apple Music 在2016年正式上线以来，一直以来都很愿意遵循安卓的系统特点，比如桌面插件、Google OK 等功能都有支持。所以这里，小编就不得不对那些将 iOS 版 App 照搬到 Android 版本上的开发者提出批评了！如果你是一个不喜欢广告、偏爱欧美音乐，而且对音质有需求的安卓用户（Apple Music 都是母带抓取的 256k aac ，音质远胜国内音乐平台的 320kbps MP3），那么 Apple Music 或许是比国内应用更好的选择。

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