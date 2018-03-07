北京/上海地铁有望支持Apple Pay

2018-03-07 10:42:29
拾欢伯
威锋网
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开发者在iOS 11.3的代码中发现了“北京公交卡”和“上海公交卡”的关键字。

在众多安卓手机纷纷支持 NFC 虚拟公交卡之后，苹果对于这个功能也是越来越上心了，去年他们在广州等少数城市开通了 Apple Pay 的公交支付功能，而今天又有消息称，北京、上海两座城市也将支持用 iPhone 或 Apple Watch 来乘坐公交和地铁。


消息来自外媒 9to5mac ，开发者 Guilherme Rambo 在 iOS 11.3 beta 4 的代码中发现了含有“北京公交卡”和“上海公交卡”的关键字。不出意外的话，下个版本的 iOS、watchOS 系统中就会增加对北京、上海公交支付的支持，据苹果的计划，iOS 11.3、watchOS 4.3 将会在本月推送。



苹果此前已经在日本、英国、美国等多个国家和地区开通了 Apple Pay 乘地铁、公交的服务，但是苹果和其他安卓手机采取的方式却完全不一样。安卓手机使用的是模拟公交卡的方式，也就是用 NFC 芯片模拟公交卡的芯片，所以用户需要花钱“办卡”，然后往这张虚拟卡中充钱，使用过程也比较简单，在手机中调用出公交卡之后贴上闸机就会自动扣费。

但是苹果使用的并不是模拟公交卡的方式，而是直接用 Apple Pay 绑定的银行卡付款，只要绑定的银行卡支持“银联云闪付”功能就行，所以和平时在商店里用 Apple Pay 付款一样，用户使用 Apple Pay 乘坐公交、地铁时，再用手机接触闸机之后还需要使用 Touch ID 或 Face ID 进行验证，这一点稍显复杂。

考虑到该功能能够为大量 iPhone 用户免去携带公交卡的烦恼，相信上线之后依然会受到热捧的。值得一提的是，去年 Apple Pay 在广州地铁上线时可是有单程减免1.8元的优惠的，不知道北京、上海上线之后有没有呢？

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