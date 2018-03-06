手机成瘾问题严重 斯坦福学生要求苹果带头解决

学生们认为苹果一旦推出有效的防沉迷模式，其他品牌也会跟进的。

美国舆论最近对手机成瘾问题十分关注，甚至苹果都迫于压力承诺在 iOS 12 中将加入全新的家长控制功能，以防止青少年手机成瘾。但是民众显然还不满意，上周斯坦福大学的学生就举办了抗议集会，要求苹果对青少年以及成年人的手机成瘾现象负责。



斯坦福大学作为世界前5的名校，学生的声音显然非常重要，我们看看他们是怎么说的。在一家 Apple Store 门口的抗议活动上，他们表示苹果没有任何措施防止用户一次次地拿起手机并在各个应用中来回查看。根据 Common Sense Media 的调查数据显示，69％的成年人每个小时都会不自觉地查看手机，50%的青少年承认自己沉迷于手机。





该学生组织表示，虽然手机里的各个应用才是大家上瘾的主要原因， iPhone 本身并不是，但是苹果如果真的为用户考虑的话，就应该从硬件和系统层面提供防沉迷设置，他们相信苹果有足够的能力完成这一功能。比如设立“防走神模式”，让 iPhone 在一段时间内只能使用通话等基本功能，或者是对第三方应用的启动时间做出限制。同时学生们还认为，手机厂商的商业模式不应该依赖于手机的“成瘾性”。并且苹果在新功能的研发商总不会让人失望，比如人脸识别，虽然其他厂商都在做，但只有苹果推出 Face ID 之后才设立了标杆。而如果苹果第一个站出来提供优质的防沉迷模式的话，其他厂商也会跟进的。其实苹果对于这一问题也非常重视，除了我们现在已经拥有的“家长控制”功能之外，苹果也在想办法减少用户的使用时间。苹果的首席设计师 Jony Ive 也认为，如果一项技术被用户一直使用而无法放下的话，就是一种滥用了，苹果推出 Apple Watch 其实就是为了减少 iPhone 的使用频率，因为它可以代替首发信息、打电话、看时间等功能。但是未来苹果还是需要在所有产品和用户生活中寻找到一个平衡，当我们被各种设备、工具以及交互操作所包围时，所有的现代科技产品都显得非常挣扎，比如电视、电脑等，都存在成瘾问题，更不用说 iPhone 了。

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