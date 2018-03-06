苹果供应商建新厂 三款新iPhone产能无忧

这座新工厂完全就是为2018年的三款iPhone X准备的。

iPhone X 的 TrueDepth 摄像头中有一个非常重要的组件名为 VCSEL 激光器，Face ID 投出的30000个红外点都是通过 VCSEL 激光器所发出的。为苹果提供这一组件的公司名为 Finisar，但是这种激光器的产能却一直都是问题，iPhone X 延迟发售就和它有关，那么这一问题现在解决了吗？Finisar 公司现在似乎相当自信。





今天，Finisar 公司副总裁 Curtis Barratt 表示，他们计划在德克萨斯州的谢尔曼建造一个65万平方米的工厂，为未来的 iPhone X 以及其他产品提供 VCSEL 激光器。该工厂在启动之后将会雇用600名员工，现在他们已经从竞争对手 MEMC 那里挖来了不少员工，并且现在新工厂90％的生产线设备已订购完毕，将从4月或5月开始安装。具体量产方面，新工厂将会在8月份开始生产第一批产品，量产工作将会从10月前完全开始，从时间上来看，这座工厂完全就是为2018年的三款 iPhone X 准备的。并且 Finisar 公司的目标也不仅仅是成为 iPhone X 的主要供应商， Barratt 认为除了3D 面部识别之外， VCSEL 激光器还能够被用在手势识别、汽车自动驾驶等领域。

现在 iPhone X 使用的 VCSEL 激光器第一大供应商其实是 Lumentum ，但是2017年苹果曾向 Finisar 公司投资了 3.9 亿美元，以支持这家公司提供更多产能。并且从 Finisar 的公告上也能看到，谢尔曼工厂的建造、采购其实是得到了苹果授权的。所以 Barratt 现在也是相当自信，他表示“要让谢尔曼工厂成为世界 VCSEL 激光器的首都”。值得一提的是，苹果公司的这笔投资来自“苹果先进制造基金”，该基金成立的目的是支持美国制造业发展。第一个收到该基金投资的企业是康宁，他们在2017年5月收到了2亿美元的投资，因为苹果需要在 iPhone 等产品上使用更加强大的大猩猩玻璃。

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