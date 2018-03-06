老用户们为何不买iPhone X？不只是因为穷

iPhone老用户表示，除了价格昂贵之外，iPhone X还缺乏引人注目的功能。

你为什么不买 iPhone X ？可能大家给出的原因都和小编一样：因为没钱。但是严肃地说，这个问题的答案对于苹果来说可能十分重要，毕竟消费者的需求是第一位的。而今天外媒就做了这样一个调查，根据用户们给出的答案，不购买 iPhone X 的主要原因除了价格昂贵之外，还因为它缺乏引人注目的功能。





这份调查来自 Piper Jaffray 的分析师 Michael Olson ，他们在最近询问了1500个老款 iPhone 用户，解释他们为何没有升级到 iPhone X。对于这个问题，44%的用户表示因为他们的 iPhone 现在一切正常，所以没有必要更换新机，并表明 iPhone X 缺少突出的新功能吸引他们抛弃还在正常使用的旧 iPhone。

而觉得 iPhone X 太贵的人倒是不多，仅有31%的老用户认为999美元的起售价格太高。而8%的受访者认为 iPhone X 5.8英寸的屏幕还不够大，还有17%的受访者给出了其他原因。因为这次采访是开放式答案而不是固定答案来投票，所以“新功能没吸引力”和“售价太贵”确实是消费者的普遍看法。不过很显然，2018年的 iPhone 或许能够解决部分问题，分析师认为三款全面屏的 iPhone 虽然在功能上不会有明显的改进，但是却将解决售价太高和屏幕太小两大问题，6.1英寸和6.5英寸的两款 iPhone 屏幕足够大，并且6.1英寸版本的售价将会是699美元起步，和 iPhone 8 一样便宜。所以 Piper Jaffray 认为，2019财年，苹果能够卖出2.338亿台 iPhone（因为三款新的 iPhone X 会在2018年秋季发布，所以该公司预测的是2019财年销量）。与之相对的，2017财年 iPhone 的总销量为2.23亿部，已经是近年来的最好成绩了。

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