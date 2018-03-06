又一家公司成功破解iPhone 一次仅50美元

现在越来越多的企业能提供低廉的iPhone破解服务，好事还是坏事？

iPhone 一直以来都被认为是世界上最安全的设备，甚至 FBI 都无法破解它，每一次都要向一家以色列公司支付数百万美元才能解锁一台 iPhone。但这种情况似乎要发生改变了，今天美国一家名为 Grayshift 的创业公司宣布，他们能提供一款名为“GrayKey”的工具，15000美元就能破解最新的 iPhone 8 和 iPhone X。





具体来说，GrayKey 工具能够从 iOS 设备中完整地提取出文件系统，并且还能够暴力破解密码。该产品售价15000美元，但是能够提供足足300次的在线破解服务，平均每次仅需要50美元。而如果你希望能够离线破解或者是无限次破解，那么支付30000美元就可以了。据悉，这家公司是由美国情报机构承包商和前苹果安全工程师合作成立的。Grayshift 是第二家能够提供破解 iPhone 的企业，那么第一家呢？当然是此前为 FBI 服务的以色列公司 Cellebrite 了，这家公司最近开发了一款资料读取设备，能够“傻瓜式”地破解 iOS 11 及 iOS 11 版本以下所有设备的能力，没有任何风险。

同时 Cellebrite 公司的高管还向媒体表示，这套读取设备只会提供给政府安全部门，因为他们觉得政府安全机构有必要得到犯罪分子 iPhone 中的信息。并且这台设备无法以远程入侵的方式破解 iPhone，所以大家无需担心会被不怀好意的人所利用。可以看到，现在越来越多的企业和个人开始站在了安全部门这一边，为他们提供低廉的 iPhone 破解服务，这或许会对苹果的隐私政策提出极大的挑战。但是也有分析师指出，因为 Grayshift 公司的服务不需要将 iPhone 送到实验室中，只需要在线就能破解，所以苹果或许能够拦截该公司的副本并进行反向工程，最后修复被对方利用的漏洞。

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