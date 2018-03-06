苹果看来真的想自己做头戴耳机 但为什么？

关于这款产品，目前还是迷雾重重。

2 月份，我们曾为大家报道过苹果自研无线头戴耳机的消息，凯基证券的分析师郭明池研究报告中提到，苹果正在筹备着两款重磅的耳机产品，一款是支持“Hey，Siri”的新款 AirPods，另一款是高端头戴式无线耳机，但这款耳机并非 Beats Studio 3 系列的继任者，而是采用全新设计，打着自主品牌的头戴耳机，最快将于 2018 年 Q3（第四财季）出货。







今天，彭博社的最新消息证实了该传闻，声称苹果确实有此计划。



据熟悉该产品开发的人士称，苹果在开发降噪耳机，目标是推出可与 Bose 等市场领先企业的耳机甚至公司自己的 Beats by Dre 相媲美的高端耳机品牌。但今年年底推出耳机的预测可能比较难实现，因为该耳机的开发面临的挑战重重，和同时音频硬件产品的 HomePod 类似，他们的新耳机也会跳票。



实际上该项目在过去几年里已经重复启动过几次，在苹果正式发布之前，耳机设计都有可能被推翻重做。



至于该耳机的性能，我们之前也和大家讨论，新的消息是它会带有主动降噪和继承自 AirPods 的成功性能。但是对于这款产品，它所围绕的是更多问题，而不是关于苹果音频产品的答案。



首先，如果苹果真的要推出自主头戴耳机品牌，将直接与自己旗下的 Beats 品牌竞争，2014 年，苹果收购了 Beats Music 和 Beats Electronics，而 Beats 采用的 Apple W1 蓝牙配对芯片和 Pure ANC 降噪技术，获得了市场的认可，也为苹果带来了销售收入。







苹果此前成功推出了无线耳机 AirPods，比起跟市场上其他入耳式耳机竞争，AirPods 更大的使命在于推动无 3.5mm 接口的 iPhone 被人接受，渗透苹果的无线连接的理念。头戴耳机则不一样，它将直接与其他品牌对抗，问题是，苹果为什么要直接与自己的 Beats 品牌竞争？



其次，苹果到底要利用这款耳机来做什么？如果单单只是一个时尚电子消费品，那不必大费周章，苹果或许是想将自己最新的音频技术加诸于这款产品上，毕竟堆技术秀肌肉这事，在自己的产品上最得心应手。



那么问题就来得更多了，这款耳机会不会使用无线充电？它到底是像 AirPods 那样拥有与 iOS 结合的辅助功能，还是像 HomePods 那样更专注音乐与音质？



作为一款高端耳机，苹果会不会在里面加入全新的自研处理器来处理音频优化？是否会比 W1 系列更强大，更完善？



在强大性能的基础上，耳机电池续航力如何？Beats Studio 3 头戴式无线耳机在电池表现上相当出色，苹果自己的耳机是否也能如此？



当然用户还会关心更实际的问题：它会卖多少钱，叫什么名字？是“HeadPods”还是“AirPods Plus”？



有 AirPods 和 HomePod 在前，我们毫不怀疑苹果能做出一鸣惊人的高端耳机产品，但关于这款产品，目前还是迷雾重重，值得去关注接下来更多消息。

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