iOS 11.3 beta 4 发布 四个测试版更新汇总

4 个测试版之后，我们基本已经能看到 iOS 11.3 正式版的完整功能了。

距 iOS 11.3 beta 3 推送后的第十三天，苹果发布了 iOS 11.3 beta 4 开发者测试版，开发者可以更新到该版本在 iPhone 和 iPad 上测试，beta 4 主要还是修复 bug 增强稳定性为主，而随着 4 个测试版的调整完善，用户们已经能够了解 iOS 11.3 将新追加的细节。







iOS 11.3 新增功能



Beta 1



• iPhone X 新增 4 款 Animoji，分别是熊、龙、狮子和骷髅头



• ARKit 1.5 支持垂直表面（如墙壁）与不规则形状的表面（如圆形表格），支持自动对焦，并提升 AR 画面对象分辨率



• 追加 iMessage 商业聊天，目前已经和希尔顿酒店等几家合作伙伴开展测试



• 健康记录中的健康应用程序将自动从预设的合作机构中获取用户健康数据



• Apple 音乐中增加更为突出的音乐视频功能



• HomeKit 改进软件认证，无需芯片物理认证过程



• 高级定位功能会在拨打求救电话的同时，向紧急服务平台发送你的当前定位



• iCloud 消息回归，以后消息也可以云同步在 iCloud 中了



• iBooks 改为了 Books



• App Store 在更新页面上会列出 App 最新版本号以及更新包的大小



• App Store 支持切换文本大小



• Apple TV 出现在 tvOS 11.3 的 Home 应用程序中，但 iOS 11.3 上没有出现 tvOS 11.3 的自动化和远程访问中心



• AirPlay 2 终于正常实装，允许用户将 Apple TV 添加到 iOS 设备上的 Home App 中，并且能够在多台 Apple TV 上实现多房间音频播放。



• iPhone X 的面容解锁支付增加“使用侧边按钮确认”提示







Beta 2



• 加入电池管理功能



• 新功能可以在设置—电池—电池健康（测试版）中找到，可查看电池剩余的最大容量



• iOS 中增加了关于电池最大容量和最佳性能的详细介绍



• 受电池老化影响导致性能下降的 iPhone，只要用户手机出现意外关机状况，就会自动开启性能限制，用户可以手动关闭这一功能



• 下一次手机再出现意外关机，性能限制还会开启



• App Store 支持动图截屏预览







Beta 3



• AirPlay 2 又被删除了，同时 tvOS 11.3 beta 3 上的 AirPlay 2 也被删除



• iOS 11.3 beta 在立体声模式下不在自动配对 HomePods



• 修复系统的 bug，比如说卡顿，相机黑屏等错误问题



• 在 iPad 上，现在可以通过向上滑动手势从多任务中删除应用程序，beta 1 和beta 2 中看到的关闭按钮“x”界面已被滑动交互所取代



• 控制中心的「相机」应用程序的 3D Touch 手势界面有所调整，细节和 UI 更加清晰美观



• App Store 可以设置现在包括是否自动播放视频，用户可以选择是否仅在蜂窝网络上禁用自动播放视频



• 「文件」应用程序中出现了 OS X Server，但暂未实装



• Safari 的 3D Touch 手势 UI 已经被调整优化



• 增加了一个最新的功能——“一键直播”功能，这可能暗示未来的 iOS 11 将支持本地直播功能



• 通知中心界面修改了，它现在会立即显示所有的通知



Beta 4



• Books 又被改回了 iBooks



• 修复更新到 iOS 11.3 beta 4 及更高版本后设备不能被识别的问题



• iOS 11.3 beta 3 及更高版本支持 iPod touch（第 6 代），此前的 iOS 11.3 beta 2 并不支持 iPod touch。



• 健康记录的帐户和数据已正确同步到 iCloud 中



iOS 11 支持设备包括 iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 5s、iPhone SE、iPhone 6/Plus、iPhone 6s/Plus；9.7 英寸 iPad、iPad Air、iPad Air 2、iPad Pro（9.7/12.9一二代、10.5 英寸）、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4，iPod 方面仅有 iPod Touch 6 一款设备。



iOS 11.3 正式版预计在 3 月份向所有用户推送。



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