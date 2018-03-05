iOS 12前瞻：苹果会带来这些新功能吗？

对于 iOS 12，锋友们都有什么想法和期待呢？

虽然现在 iOS 11.3 正式版都还没有发布，但是不少用户和媒体已经开始展望 iOS 12 了，近日 9to5mac 就连续发布了两篇文章，对将在 WWDC 上发布的 iOS 12 做出了一些展望。





我们先来回顾一下已经确定的部分消息，根据彭博社获得的消息，iOS 12 和 macOS 10.14 版本将会在一起发布，两个系统将能够支持跨平台的应用程序，这意味着在 iOS 12 上运行的 App 也能够直接在 macOS 上运行，这样一来开发者的维护成本将会大大降低，同时也能够拯救萎靡的 Mac App Store。除此之外，iOS 12 推出的重要新功能或许不会多，因为苹果已经确定将会把今年的重点放在稳定性维护和 bug 修复上。至于原因大家也都清楚，iOS 11 的口碑实在是太差了。不过已经确定的新功能还是有一些的，比如 CarPlay 、家长控制和健康应用都会进行更新，iBooks 改名为 Books 之后也会采用和 App Store 类似的设计。同时 AirPlay 2 在最近的一个 iOS 11.3 beta 版中被删除了，如果 iOS 11.3正式版中没有这项功能的话，苹果也有可能会把它放在 iOS 12 上发布。根据此前的测试， AirPlay 2 允许用户将 Apple TV 添加到 iOS 设备上的 Home App 中，并且能够在多台 Apple TV 上实现多房间音频播放。除了上文的可新消息之外，不少设计师也给出了自己的方案，比如说以下这一套。首先在首页上，设计师去掉了应用的文字注释，这也让整个界面看起来更加整体，而在锁屏页面下，下滑能够呼出天气页面，也算是一个方便的设计了。同时在解锁动作上，用户也不必再向上滑动然后启动 Face ID。如果你喜欢的话，还能用 Face ID 保护敏感 App 中的数据。

除了主页面与锁屏界面之外，这个概念设计还新增了“声吧”功能，用户能够从“额头”、“左耳”或“右耳”下滑来呼出音量调节模块，但这似乎只是一个更美观的设计，并没有实际上的体验提升。

而在这个概念设计中，亮点之一就是“访客模式”了，虽然多个人使用一台 iPhone 的情况比较少，但是在面对临时借给别人打电话这种情况下，访客模式还是很让人放心的。

和不少安卓手机类似，这个 iOS 12 的概念设计中也加入了 App Bar 这样的设计，也就是侧面应用栏，但是和安卓手机不同，用户可以通过用力按压滑动的方式进行多任务切换，这是 Force Touch 功能在 iOS 下的一大优势，能够定制各种操作逻辑。

其他功能方面，该作者还为 iOS 12 赋予了多人模式的 FaceTime 、分屏功能、更加深入和专业的相机操作界面等等。

对于 iOS 12，锋友们都有什么想法呢？

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