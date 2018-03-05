Apple Watch马上可以打电话了，联通即将开通eSIM业务

貌似隔壁的中国移动和中国电信还没有什么动静。

Apple Watch Series 3 去年在国内发售之初，苹果官网便显示三大运营商的 eSIM 业务将于年底开通，奈何一再跳票，导致苹果让消费者可以不限购买日期办理退货，并将开通时间调整为2018年。







不过就在春节期间，中国联通在官方微博宣布将在六大城市先行试点 eSIM 一号双终端业务。最近，该业务开通的时间终于确定了：3月7日。试点地区仅包括上海、天津、广州、深圳、长沙、郑州、武汉共7座城市（号码归属地），其中武汉为后续新增。







​根据联通官网的信息显示，eSIM 一号双终端试验业务是指用户可在自己的手机号码（主号码）账户和套餐下，添加一个 eSIM 附属智能设备（以下简称附属终端），使手机终端与附属终端共用一个手机号码（主号码），给主号码来电时两个终端同振，任意终端均可拨出电话，主附终端之间不能拨打电话。开通该服务后，当您的手表未和手机蓝牙或WiFi连接时，您可以通过移动蜂窝网络继续使用手机的号码用手表拨打和接听电话并访问应用。手表共享手机号码套餐资源和叠加流量包。



另外值得一提的是，2018年年底前办理联通 eSIM 业务的用户可享受免13个月（含办理当月）业务月功能费和开通费。免费期过后如用户继续使用，联通公司将正常向用户收取月功能费。想了解是否具备开通资格和开通流程的可以点击这里。



至于其他城市，联通并没有给出明确的时间表，但相信不久之后也会陆续开放支持，毕竟隔壁的中国移动和中国电信都还没有什么动静。





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