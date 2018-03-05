Apple Park玻璃墙太危险 苹果无奈贴纸提醒

Jony Ive回应质疑：“这不是为你设计的，我知道我们如何工作，你不知道。”

Apple Park 最近开始部分投入使用了，但是最早入驻的员工却不是很开心，因为 Apple Park 的主建筑中用了太多玻璃，不仅隐私性差，而且还很容易撞上玻璃。甚至上个月就有3名苹果员工撞上玻璃，还有人撞得流血，那么这一“设计缺陷”究竟该如何处理呢？





今天《旧金山纪事报》刊文称，库比蒂诺建筑事务所官员 Albert Salvador 和圣克拉拉县消防局代表 Dirk Mattern 表示，早在9个月前他们第一次参观 Apple Park 时，就对苹果公司提出了这一问题。甚至在两位官员和苹果的建筑承包商讨论这个问题时，另一个工人当场撞上了玻璃墙。其实苹果员工在发现问题之后，纷纷在玻璃墙上张贴便利贴或海报提醒其他人，但苹果后来撕掉了这些提醒，因为这“贬低了这栋建筑物的设计”。不过最近苹果似乎也觉得这一情况需要得到改变， Apple Park 的建筑师 Foster 着手在玻璃墙壁上张贴带有圆角的黑色长方形贴纸，不过现在外界还不知道这些贴纸究竟贴在了那里，只知道张贴之后效果确实不错。

除了员工碰壁之外，库比蒂诺的官员还对 Apple Park 的生态友好程度有质疑，他们担心鸟类将很容易飞进开放式的环形玻璃建筑中，并且鸟类比人类更容易撞到玻璃墙上，对此苹果副总裁 Dan Whisenhunt 表示“不成问题”。不过对于以上这些问题，库比蒂诺的官员也只能提出一些建议，因为根据当地的安全法规，Apple Park 这栋建筑在结构、强度上是绝对安全的。其实外界对于 Apple Park 的批评由来已久，不少人认为苹果花费了50亿美元的园区却中看不中用。苹果首席设计官 Jony Ive 曾对这些质疑进行回应：“这些人很奇怪，Apple Park 并不是为你设计的，我知道我们平时是怎么工作的，你却不知道。”

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。