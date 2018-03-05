美国对进口钢材增税 受伤最深的却是苹果？

分析师认为，苹果并不会因此涨价，会自己消化掉这部分上升的成本。

上周，美国总统特朗普表示，他计划对美国进口的钢铁征收25%的关税，对铝合金征收10%的关税。特朗普预计将会在下周签署订单，并表示这次增税主要是为了保护美国国内的生产者和金属产业，会在“很长一段时间内”保持有效。那么受到这一事件影响的都有哪些公司呢？今天外媒表示，苹果就是“受害者”之一。





苹果旗下的所有产品中都使用了大量金属材料，而用得最多的正是铝合金和不锈钢，iPhone X 和 Apple Watch 使用的不锈钢边框、而其他 iPhone、Mac 、iPad 使用的则是铝合金。外媒 MacRumors 为我们举了一个例子，15英寸 MacBook Pro 铝合金边框重量为 740 克，而 iPhone X 的不锈钢框架重量则为 58 克。所以一旦增税，那么苹果旗下的所有产品的成本都会增加，无一例外。不过彭博社表示他们现在还不能确定，因为特朗普的增税计划还没有披露细节，不知道关税是只适用于原材料，还是对所有包含钢铁和铝合金的设备增税。如果是前者的话，那么对苹果的影响并不大，因为绝大多数苹果设备都在亚洲生产，唯一在美国本土生产的产品是 Mac Pro ，在美国德克萨斯州奥斯汀组装，每台 Mac Pro 中包含 3660 克铝合金，不过考虑到 Mac Pro 产能和市场需求都有限，增税对其成本影响不大。





那么如果是后者呢？如果组装完成的设备也需要征收关税的话，分析师认为这将会导致 Mac 和 iPhone 的成本上升0.2%。不过这里应该指的是美国市场销售的设备，其他市场的设备和美国关税无关。按每年 iPhone 在美国销量5000万台，平均每台成本280美元来计算（iPhone 8/8 Plus/X 成本分别为247、288和412美元，同时还要考虑 iPhone 7 等旧机型的销量），未来 iPhone 每年的成本将上升2800万美元，考虑到其他产品，苹果总成本上升也不会超过一亿美元。所以分析师认为，苹果并不会因为这次增税而提升产品售价，会自己消化掉这部分上升的成本。

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