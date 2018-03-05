下代iPhone X要变样 还有“特别的”双卡双待

可靠消息表示苹果已经开始测试、生产这三台iPhone X了。

最近有关2018年6.1英寸和6.5英寸 iPhone X 的消息甚嚣尘上，但是谁都不能确定它们是否会和现在的 iPhone X 长得一样，究竟是会“等比缩放”，还是会有设计上的调整呢？今天外媒福布斯为我们带来了最新的曝光。



今天福布斯名记 Gordon Kelly 发文称，自己得到了两个最为可靠的苹果爆料人的消息，在2018年，iPhone 的产品线将会迎来最激进的变化。首当其中的就是6.1英寸版 iPhone X，彭博社的编辑 Mark Gurman 表示，和此前的消息一致，这款 iPhone X 将搭载 A12 处理器、Face ID 和6.1英寸 LCD 屏，并且边框使用的是铝合金。





这部手机的命名可能会是 iPhone X SE，其价格会保持和 iPhone 8 一致，也就是699美元起步（国行售价5888元起步）。但是因为采用了 LCD 屏幕，所以在外观方面可能会有一些变化。上方就是 Concept Creator 为我们带来的示意图，可以看到 iPhone X SE 的“刘海”将会缩小（制作者并未标出 TrueDepth 组件），而“刘海”上方将会空出一定的空间，是用来容纳 LCD 屏幕的 IC 芯片的。至于 iPhone X Plus，这款6.5英寸的手机屏幕分辨率将会高达2688 x 1242，代号为 D33，而 iPhone X 2 代号为 D32。在保持不锈钢边框、OLED 屏幕和双摄等配置的前提下，iPhone X Plus 还有可能会使用 eSIM 卡技术，也就是在不提供更多SIM卡槽的前提下，通过虚拟 SIM 卡技术连接多个移动网络。

其实苹果早就能够做到不需要实体 SIM 卡了，但考虑到一旦抛弃 SIM 卡将会受到全世界运营商的强烈抵制，他们还暂时不会完全采用 eSIM 技术，而是会保留一个 SIM 卡槽，但是利用 eSIM 技术实现双卡双待功能。根据 Mark Gurman 的消息，苹果还没有做出最后的决定。最后，福布斯和彭博社都已经获得消息，苹果已经对2018款的三台 iPhone X 进行生产测试了，这意味着 iPhone X 的跳票将不会在今年重演。

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