增速惊人 Apple Watch销量超所有对手总和

即使如此，苹果还是把Apple Watch放进了旗下产品“其他”这一栏。

在智能手表领域，现在的苹果是怎样的地位？今天市场调查公司 IDC 公布了多项数据，我们发现，即使把其他所有的智能手表都加在一起，也敌不过 Apple Watch。





首先来看看部分数据，IDC 预计，在上个季度，Apple Watch 的总出货量大概在800万块，是这一时间段内全世界最受欢迎的可穿戴设备，市场份额约为20%，与之相对的，Fitbit 称他们上季销售了540万件可穿戴设备，小米则出货490万件。不过在可穿戴设备市场，不知名小厂商依然是主流，占据了41%的份额。

但是我们也需要强调，前文我们说的是“可穿戴设备”，而不是“智能手表”，要知道 Apple Watch 售价249美元，而 Fitbit 和小米的销售主力都是售价几十甚至十几美元的运动手环。如果我们把范围缩小到智能手表，Apple Watch 的表现就很可怕了。据统计，Apple Watch 占据了上季度智能手表市场61%的份额，其他所有对手加在一起，也无法赶上苹果。

具体数字方面，Apple Watch 在2017年的总出货量为1770万块，而三星、Fitbit、中国儿童手表品牌 Continental Wireless 和其他所有品牌加在一起，卖了大概1560万块。对于这一现象，IDC 分析师 Jitesh Ubrani 表示，现在的消费者更加喜欢功能多样的设备和知名品牌，这些都指向了 Apple Watch，而 Apple Watch 的热销使智能穿戴设备的平均价格有了两位数的增长。不过苹果公司倒是很淡定，即使 Apple Watch 在智能手表领域执牛耳，但苹果还是没有像 iPhone、iPad 和 Mac 一样为它单独列出一个类别，而是将其和 Apple TV、AirPods 和 iPods 等设备一起放进了“其他”类别中。在上个月的财报会议中，库克也表示 Apple Watch 在上季度创下新高，销量和销售额都暴涨50%，Series 3 甚至比去年的 Series 2 增长两倍以上。在此前 IDC 的另一份报告中，他们已经指出苹果现在是全世界最大的手表制造商，超越了所有的瑞士手表品牌。

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