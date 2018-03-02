用户越来越爱二手机 iPhone等旗舰受到冲击

现在的智能手机就像汽车，大家都想买奔驰，但多数人会选择二手。

大家多长时间没有换过自己的手机了？随着近年来中高端手机的使用寿命越来越长，不少用户更换手机的周期也在逐渐拉长，根据 BayStreet Research 的数据，这会对苹果和三星这两家领头羊的旗舰机型销量构成威胁。





具体来说，在2014年时，智能手机的平均升级周期为23个月，这意味着绝大多数用户不到两年就会升级自己的手机，所以我们也不难发现，此前智能手机厂商喜欢“隔代升级”，常常是一小升一大升交替进行，以迎合换机潮。但是时间来到2018年，用户更换自己手机的周期已经达到了31个月，并且还有不断上升的趋势。华尔街日报引源 BayStreet Research 的数据作出预测，到2019年，智能手机的升级周期将会达到33个月，比5年前延长了足足10个月。还是像前文说的，这是因为智能手机的质量、寿命越来越优秀的结果，所以这导致了另一个问题：越来越多的人喜欢购买二手手机了，而不会去选择最新的旗舰机。根据 Counterpoint Technology Market Research 的数据，翻新手机这一类别已经成为全球智能手机产业中发展最快的部分，现在每卖出10部智能手机，就有一部是官翻机或民间翻新机。另一家分析公司的数据显示，尽管人们还是喜欢 iPhone，但他们也不再购买新 iPhone了，B-Stock Solutions 公司的移动总监 Sean Cleland 表示，现在的智能手机就像汽车行业，大家都想买奔驰，但绝大多数人会选择二手车，iPhone 也是一样的。过去该公司回收的二手手机有50%运往海外销售，比如非洲、印度等国家，而现在，93%都被美国市场消化。不过三星和苹果本身似乎并不排斥这一事实，三星移动部门总裁高东真就在 MWC 的采访中称，虽然还没有任何实质的决定，但三星已经考虑在某些市场用翻新的老旗舰取代新款中低端手机了。至于苹果，有评论家认为苹果应该推出低价 iPhone 促进新机销售，但苹果并没有任何相关的打算。

根据不久前库克的一次采访，苹果公司一直很关注二手交易平台上 iPhone 的表现，对于用户喜欢购买二手 iPhone 这一情况，库克认为这表示 iPhone 的质量远胜对手，苹果乐意看到这一现象。同时在“降速门”之后，苹果在全世界范围内推出了29美元（国内218元）换电池的服务，业界质疑该举措会导致用户不愿意换机，对此库克也表示并不在意，只在意用户的需求。

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