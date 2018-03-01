iPhone X发热时限速惹争议 你怎么看？

这年头，用户们连过热降频都不允许了？

自从去年爆出苹果的“降速门”之后，所有人就都对 iPhone 的性能下降十分敏感，比如这位名为 Bogdan Popa 的编辑，他来自 SoftPedia ，他表示最近使用 iPhone X 的时候，高负载下的发热十分严重，而一旦手机过热，性能就会下降，难道“降速门”在 iPhone X 上重现了？





我们先来看看 Popa 是怎么说的，他表示 iPhone X 的散热表现堪忧，过热之后降温过程需要整整十分钟，而期间处理照片、拍照等操作会感受到明显的变慢，并且屏幕的亮度也会下降，即使用户打开了 True Tone 功能也一样。该作者表示屏幕亮度下降能够理解，毕竟 OLED 本来就容易烧屏，那么 iPhone X 凭什么降频呢？经过实测，机身发热时与普通状态下的 GeekBench 4 跑分，单核性能不变，但多核性能居然相距近3000分，下跌了30%。所以当 iPhone X 过热时，应该是关闭了部分核心，而不是降频。

至于发热的原因， Popa 表示在车载导航和无线充电过程中特别容易过热，至于游戏则没有做详细说明。不过这两个场景本来就是发热大户，导航是因为 GPS 、网络模块工作发热，而无线充电时因为电磁感应式的无线充电会有很高的能量损耗，而这些损耗都是以热能散发，自然也就有很多热量聚集在手机中了。这一现象引起了网友们的讨论，大家有人抨击苹果的“降速”行为，但也有人表示高温下手机降频是多年以来的惯例了，这是绝大多数数码爱好者和业内人士公认的事实，并不是故意限制性能，因为如果在高温下还不限制性能，极高的温度可能会损伤手机。可这个世界上总有一些“杠精”，他们表示既然我花了999美元（国内8388元）购买了手机，就应该享受足够好的体验，发热？降速？统统不能接受！那么大家对这一事件是如何看待的呢？不妨在评论中与我们分享。

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