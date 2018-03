《消费者报告》手机拍照排名：除了第一 都有争议

《消费者报告》似乎对iPhone X以外的双摄机型不太友好。

《消费者报告》作为美国权威的评测组织,是世界上为数不多能够保证“独立客观第三方”的机构,那么他们对现在智能手机的拍照能力是如何排名的呢?今天他们发布了自己的测试结果,而排名却让所有人大跌眼镜。





苹果设备占据了绝大多数位置,除了三星 Note 8 和 S8 系列之外,没有其他品牌能对 iPhone 造成威胁,不仅 iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 霸占前三,甚至 iPhone 6s Plus 都排在了第六,比 iPhone 7 Plus 还高。全部排名如下:1、Apple iPhone X2、Apple iPhone 83、Apple iPhone 8 Plus4、三星 Galaxy S8 +5、Apple iPhone 76、Apple iPhone 6s Plus7、三星 Galaxy S88、三星 Galaxy Note89、Apple iPhone 7 Plus10、三星 Galaxy S8 Active在分析排行榜单之后小编发现,三星和 iPhone 之间的优劣我们暂且不提,《消费者报告》的测评结果对于除了 iPhone X 之外的双摄机型显然不太友好,8P 比 8 低、7P 比 6sP 低、三星 Note 8 比 S8 低,这和我们平时的认知,还有其他评测机构的评测结果都不太一致。很显然,他们对于 iPhone X 的双摄和前置摄像头有着非常高的评价,《消费者报告》称,iPhone X 有着苹果自主研发的图像处理器,改进的滤色镜,更好的传感器,优秀的对焦,两颗不同焦段的镜头和光学防抖功能。同时 iPhone X 的肖像照明功能也让测试人员感到惊叹,对于 iPhone X,摄影师 Austin Mann 表示它是2007年以后看到“最令人兴奋”的升级。

不过对于《消费者报告》的评测结果,MacRumors 提出了一些看法,他们表示三星新发布的 S9 系列十分强大,拥有可变光圈设计,小光圈模式使其在风光等模式下有更好的解析力,而大光圈模式能在暗光环境提供更多进光量。所以 MacRumors 对《消费者报告》给 S9 系列的评价十分感兴趣。最后我们来看看世界上知名度最高的专业相机评测组织 DxOmark 对智能手机拍照能力的排名:谷歌 Pixel 2 得分98排名第一,iPhone X 以97分排名第二,第三的是华为 Mate 10 Pro。如果按 DxO 的标准对前文的十部手机进行排名,结果应该是这样的:Apple iPhone X (97)Apple iPhone 8 Plus(94)三星 Galaxy Note 8(94)Apple iPhone 8(92)三星 Galaxy S8 +(88)三星 Galaxy S8(88)Apple iPhone 7 Plus(88)三星 Galaxy S8 Active(88)Apple iPhone 7(85)Apple iPhone 6s Plus(84)

