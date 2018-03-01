手机安全维护评级：苹果第一 安卓惨不忍睹

哪个品牌的手机安全维护更优秀？今天SecurityLab进行了一项测试。

智能手机因为有着复杂的操作系统，所以各式各样的 bug 和漏洞都很难避免，而这些都有可能会成为犯罪分子的“工具”。为了增强旗下手机的安全性，不少手机厂商都会定期更新系统维护安全性，有漏洞也会及时堵上。那么哪个品牌的手机安全维护更优秀呢？今天 SecurityLab 进行了一项测试。





根据 SecurityLab 给出的表单，苹果几乎在各项评价中获得了满分，仅仅有一点做得不够好，而其他 Android 手机中，只有两家厂商（谷歌和 Essential Phone ）获得了“中等”的评级，其他厂商都非常差。根据 SecurityLab 的表格，他们的评价体系包含以下几点：1、发现漏洞之后发布安全更新的最短时间；2、将更新推送给所有用户需要的时间；3、更新是否独立于运营商；4、设备能够获得多长时间的安全更新支持。除了以上五项，还有不少细分项目，比如对旗下不同手机进行安全更新的快慢，毕竟不同型号对厂商来说优先级也不一样，旗舰机肯定会优先更新。

在所有项目中，苹果几乎取得了满分，不管对什么设备，推送安全更新都是以天来计算的，并且在全球范围内都能保持高效率。令人惊讶的是，微软的 Windows 手机的得分也非常之高，只在设备支持时间上得到了中评，因为微软的安全更新只会支持4年时间，而苹果会支持5年（除了 iPhone 5c，这款设备苹果只支持了四年）。至于安卓手机就很糟糕了，绝大多数设备在爆出漏洞到收到更新都需要数月时间，甚至 HTC、一加等品牌连旗舰机都要等好几个月，至于安全更新的持续时间这些品牌表现也很糟糕，普遍不超过两年半。不过 Essential Phone 和谷歌的“亲儿子”Pixel 系列最终的得分不错，都给与了好评。可惜的是，表单中并没有给出小米、OPPO 和 vivo 这几家在国内十分强势的品牌，可能是因为 SecurityLab 认为他们在美国市场份额不高，所以并没有计入统计吧！

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