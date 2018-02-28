技术大神加入苹果 将主导Siri等产品的研发

Michael Abbott就是我们常常说的“简历震惊了奥巴马”的那种人。

虽然苹果在机器学习的各个领域都有研究，但是似乎离行业领先者还有差距，比如自动驾驶汽车进度较为落后，作为人工智能技术的代表功能，语音助手Siri的平庸表现更是让人难以理解。不过这一切可能随着一个人的到来而改变，他就是 Michael Abbott 。





消息来自 MacGeneration ，可能有很多人还不是很了解 Michael Abbott ，他就是我们常常说的“简历震惊了奥巴马”的那种人。在加入苹果之前，他曾经任职推特公司副总裁，在微软出任总经理时为公司搭建了 Azure 云平台，在 Palm 公司担任应用和服务高级副总裁时，参与了 webOS 的开发，可惜这一被寄予厚望的系统最后夭折了。不过在过去几年， Abbott 厌倦了成为一个工程师，所以后来他又转型成了风险投资家，几年时间内， Snapchat 、Jawbone、CoreOS 等新兴公司都是由他投资的。不过在做了几年风投之后，他又在工程师的领域看到了自己想要做的东西，他表示自己对于 AR、人工智能和机器学期等技术十分看好。他在自己的博客中写到：“我开始明白，我真正的激情还是在理解、开发和构建新技术上，比如现在的 AR、AI （人工智能）和 ML（机器学习）。”而据推测， Abbott 在入职苹果之后可能会负责 Siri 的部分研发工作，并且将会直接对软件工程主管 Craig Federighi 报告。不过考虑到他层级较高，所以也不排除同时参与机器学习、AR 技术的开发。不过无论如何， Abbott 作为过去大量优秀产品的缔造者，应该会对 Siri 等产品有着非凡的意义。

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