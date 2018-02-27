三星：S9的AR Emoji绝对没有抄袭Animoji

三星：我们在2001年的翻盖手机时代就已经开始探索3D动画功能了。
昨天三星发布了2018年首款旗舰 Galaxy S9 系列，但是其搭载的一个功能却引起了争议，那就是 AR Emoji，因为这项功能很像 iPhone X 上搭载的 Animoji 功能。并且不少外媒在体验之后都表示， AR Emoji 只是一个半成品，用起来“毛骨悚然”。那么三星对于这一切争议是怎么看的呢？看看他们的回应。
三星移动部门总裁高东真今天接受了《华尔街日报》的采访，他表示 AR Emoji 和苹果一点关系都没有，其实三星早在2001年的翻盖手机时代就已经开始探索 3D 动画功能，并且他当时也是参与者，这一项目最早在英国的移动研发团队开发。
所以对于外界的质疑，高东真十分不满，他强调人类表情模拟 emoji 已经发展很多年了，并且苹果的 Animoji 和三星的 AR Emoji 也不一样，苹果是捕捉人脸动作映射到其他物体或动物的脸上，而三星是完全创造一个和用户类似的 3D 表情模型。所以三星认为他们一直都是根据自己的产品路线图来走的，不存在什么抄袭。
这里我们也帮大家解释一下，三星的 AR Emoji 是通过前置单摄像头捕捉用户脸部细节，然后通过算法来创造 3D 人脸模型。同时 S9 的面部追踪也是通过前置摄像头完成的，特征点有100多个。而苹果的 Animoji 只有捕捉用户脸部特征的功能，然后将脸部信息同步到已经设计好的表情角色上，包括小狗甚至是大便等。
因为苹果使用了更加先进的深度感测技术，所以对于脸部动作的捕捉更加快速和自然，而三星的 AR Emoji 不仅效果较为生硬，且脸部 3D 建模也被不少人吐槽太吓人了。
并且虽然三星称 AR Emoji 主打的是人脸 3D 建模，但其实他们也和迪士尼合作推出了动物角色表情和人脸同步的功能，这一点是和 Animoji 完全一样的。
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