三星：S9的AR Emoji绝对没有抄袭Animoji

三星：我们在2001年的翻盖手机时代就已经开始探索3D动画功能了。

昨天三星发布了2018年首款旗舰 Galaxy S9 系列，但是其搭载的一个功能却引起了争议，那就是 AR Emoji，因为这项功能很像 iPhone X 上搭载的 Animoji 功能。并且不少外媒在体验之后都表示， AR Emoji 只是一个半成品，用起来“毛骨悚然”。那么三星对于这一切争议是怎么看的呢？看看他们的回应。





三星移动部门总裁高东真今天接受了《华尔街日报》的采访，他表示 AR Emoji 和苹果一点关系都没有，其实三星早在2001年的翻盖手机时代就已经开始探索 3D 动画功能，并且他当时也是参与者，这一项目最早在英国的移动研发团队开发。所以对于外界的质疑，高东真十分不满，他强调人类表情模拟 emoji 已经发展很多年了，并且苹果的 Animoji 和三星的 AR Emoji 也不一样，苹果是捕捉人脸动作映射到其他物体或动物的脸上，而三星是完全创造一个和用户类似的 3D 表情模型。所以三星认为他们一直都是根据自己的产品路线图来走的，不存在什么抄袭。

这里我们也帮大家解释一下，三星的 AR Emoji 是通过前置单摄像头捕捉用户脸部细节，然后通过算法来创造 3D 人脸模型。同时 S9 的面部追踪也是通过前置摄像头完成的，特征点有100多个。而苹果的 Animoji 只有捕捉用户脸部特征的功能，然后将脸部信息同步到已经设计好的表情角色上，包括小狗甚至是大便等。因为苹果使用了更加先进的深度感测技术，所以对于脸部动作的捕捉更加快速和自然，而三星的 AR Emoji 不仅效果较为生硬，且脸部 3D 建模也被不少人吐槽太吓人了。并且虽然三星称 AR Emoji 主打的是人脸 3D 建模，但其实他们也和迪士尼合作推出了动物角色表情和人脸同步的功能，这一点是和 Animoji 完全一样的。





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