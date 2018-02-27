苹果上线新广告 为了拉拢安卓用户也是拼了

如果你是苹果员工，会使用哪些创意来说服安卓用户转投iOS呢？

今天苹果在 YouTube 上传了几则广告，但这次并不是为了宣传自家的产品，而是为了吸引 Android 手机用户来使用 iPhone。





我们先来看看这几则广告，其实苹果还是抓住 iOS 和 iPhone 的几大优势来“攻击对方”，包括更好的安全性、更好的系统支持、方便快捷的迁移体验等等，并且苹果也强调了 iOS 的频繁更新为 iPhone 提供了更多支持。

这次苹果也用上了不少有趣的创意，比如说用红外线报警装置来类比 iOS 的安全性，拒绝扔来的垃圾来类比 iOS 的纯净体验，还有用马戏表演来类比苹果强大的服务和支持等。





同时苹果在广告中也展示了从安卓手机迁移数据到 iPhone 是一件非常简单的事情，毕竟从2015年开始，苹果就推出了“Move to iOS”应用程序，用户能够将联系人、通话记录、照片、视频、音乐、浏览器书签、邮件和日历等数据全部转移到 iPhone 上。除了“Move to iOS”应用程序之外，苹果还在2017年上线了一个名为“Switch”的网站，专门为安卓用户转向 iOS 提供帮助，用户能够在上面查询到“iPhone 有哪些功能”和“我该如何迁移数据”等常见问题的答案。还有对 A 系列处理器、Face ID 、App Store 等优势功能的介绍。

不过小编认为，这些短片虽然很有创意，但是却没有非常强的说服力，毕竟短片中并没有100%体现出 App Store 、Touch ID 和 Face ID 等功能的优势。相比此前三星等公司在广告中对 iPhone 百般嘲讽，苹果确实很少反击，也缺少了很多噱头。那么如果你是苹果员工，在这些短片中都会使用哪些创意来说服安卓用户转投 iOS 呢？





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