苹果租用谷歌等公司云服务 存放iCloud数据

云上贵州建好数据中心之前，我们的iCloud也会借存在三大运营商那里。

苹果公司一直都在美国积极建造旗下的数据中心，不久之前刚刚宣布将会投资100亿美元在美国里诺等地建设数据中心。但即使如此，现有的7大数据中心似乎也不太够用。今天外媒 CNBC 就发文称，苹果现在租用了谷歌的 Google Cloud Platform 云服务来存储部分 iCloud 数据。





其实苹果已经在上个月更新的 iOS 安全指南中披露了这一信息，但知道今天才被人们注意到。其实早在2016年，就有报道称苹果将会和谷歌在云服务上开始合作，双方当时针对云服务达成了一份数百万美元的合约，但当时他们并未置评。可能有些朋友会质疑存储在谷歌的 iCloud 账户是否安全，对此苹果在安全指南中表示，iCloud 的每份文件都被分割为多个数据块，并且使用了 AES-128 和 SHA-256 密钥进行加密。这些密钥都会被存储在苹果的服务器中，而加密的文件才会存储在谷歌等第三方平台的云服务器里。相当于苹果把保险箱给谷歌保存，而自己留下了钥匙。

并且现在苹果也不仅仅和谷歌进行了合作，其实此前的 iOS 安全指南中还提到过部分 iCloud 文件其实也存储在微软的 Microsoft Azure 中，而且亚马逊的 S3 网络服务也为苹果提供了大量存储空间。不过有消息称这次谷歌 Google Cloud Platform 取代了微软的 Microsoft Azure ，所以现在我们只能说苹果至少有两家第三方存储服务合作伙伴。值得一提的是，苹果计划在2月28日以后将中国用户的 iCloud 数据牵往中国的云上贵州公司，但其实现在云上贵州为苹果建设的数据中心还未动工，所以在2020年完工以前，中国用户的 iCloud 数据也同样会租用第三方公司的服务器，据悉中国移动等三大运营商将承担这一任务。

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