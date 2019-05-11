iPhone XI或加厚半毫米 新增自动修正功能

就差个名字了

随着距离发布的日子越来越近，有关新一代 iPhone 的传闻也越来越多。为了让果粉们能更清晰地了解有关 iPhone XI 即将带来的新变化，自称拥有可靠内幕的彭博社对已有的传闻进行了一番总结，同时也加入了一些更新的内容。



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彭博社预测，全新 2019 款 iPhone 产品线中：



1、三款 iPhone 的外观均与目前的版本相似，除了背部相应增加了一颗摄像头。具体来讲，新一代 iPhone XS 和 iPhone XS Max（内部代号分别是 D43 和 D44） 将采用三镜头后置摄像头系统，新一代 iPhone XR（内部代号是 N104）将采用双镜头后置摄像头系统。与往年一样，三摄和双摄系统仍会在手机背部形成凸起，只不过今年是方形的；



2、新一代 iPhone XS 和 iPhone XS Max 大约会增厚 0.5 毫米；



3、新一代 iPhone XS 和 iPhone XS Max 所增加的第三个后置摄像头将会是一枚超广角镜头，可实现更广泛的变焦能力。新一代 iPhone XR 所增加的第二个后置摄像头也会提升变焦功能；



4、三款 iPhone 都会采用速度更快的 A13 芯片，仍为苹果设计，台积电生产。该芯片的早期量产测试已于 4 月开始，规模量产或最快本月开始；



5、三款 iPhone 将会带来全新反向充电功能，用户可以将最新款 AirPods 无线充电盒放在新 iPhone 的背部充电，当然也包括其他支持无线充电的（苹果）设备；



6、苹果正在开发一种「自动修正功能」，就是「可以让被意外剪掉的人物重新回到照片中来」。







苹果按惯例应该会在 9 月份发布新一代 iPhone 产品线，但目前关于新 iPhone 该如何命名的问题仍只是猜测。媒体倾向于苹果会沿袭 iPhone X（10）的命名方式，将今年的手机命名为 XI（11），也就是 iPhone XI、iPhone XI Max 和 iPhone XIR。如果你对于新 iPhone 的命名有自己的想法，可以留言与我们分享。

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