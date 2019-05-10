iPhone XI保护壳渲染图曝光 确认浴霸镜头设计

差不多也就这样了

距离 2019 款 iPhone 产品线的发布只有 4 个月的时间，有关苹果新手机的传闻也开始多了起来。有媒体从手机壳制造商处看到了适配新款 iPhone 的手机壳的渲染图，多少从侧面可以看出苹果新一代旗舰的一些设计特点。



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报道来自苹果泄密大神 Sonny Dickson，据称其手机壳渲染图是来自中国的比较可靠的信息源，这些渲染图是后者用来生产手机壳产品所用。Dickson 表示该设计的可信度非常高。



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若渲染图为真，苹果今年依然会发布两款旗舰 iPhone 机型，而渲染图分别代表的是 iPhone XI 和 iPhone XI Max。Dickson 此次没有提供 iPhone XIR 的渲染图。



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从渲染图上可以看到，保护壳的背面摄像头处的开口为方形且面积很大，暗示新一代旗舰 iPhone 可能会采用方形后置摄像头模块，因为会增加镜头数量。



有关新 iPhone 的最新传闻是苹果将会全线增加后置摄像头的数量，高端机型由二升三，低端机型由一升二。为此摄像头排列布局将会重新调整，比如三镜头将会呈三角形排列。新 iPhone 还会带来一块「独一无二」的 3D 玻璃背板，一体化的背板设计可以将硕大的方形摄像头单元融入其中，让模块凸起看起来不再那么显眼。其他方面，新机将搭载 A13 芯片，沿用 Lightning 端口，但会新增反向无线充电功能（可以给 AirPods 等充电）。静音开关将会借用早期 iPad 的设计。

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