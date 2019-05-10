宝马车主因订阅服务宕机而无法使用CarPlay

原来 CarPlay 也能搞订阅制

近日有多名宝马车主在国外 Reddit 论坛反映，目前无法访问其车载信息娱乐系统里的 CarPlay 功能，究其原因应与宝马自家的 ConnectedDrive 订阅制服务在本周早些时候发生宕机事故有关。



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尽管宝马目前仍未就服务中断问题给予置评，但车主均认为 CarPlay 无法访问应与周一 ConnectedDrive 宕机下线有关，甚至有美国之外的车主表示 CarPlay 已经一个月无法访问。



宝马的订阅制服务 ConnectedDrive 负责管理车载信息娱乐、移动通讯和远程控制系统，还扮演着为像 CarPlay 这种连接功能充当守门人的角色。有人推测，如果未确认每月支付订阅费用，车辆的联网主机将不会授权用户访问指定的应用和服务， 而 CarPlay 应该就是受宕机影响的功能之一。



宝马在 2016 年开始支持苹果的 CarPlay 平台时向用户收取 300 美元的功能激活费。该车企随后在去年推出全新收费机制，并将 CarPlay 功能移至自家 ConnectedDrive 订阅制收费服务框架内。



宝马是目前少数几家向用户收取 CarPlay 使用费用的车企之一，其他绝大部分支持 CarPlay 功能的车企都向用户免费提供该功能。

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