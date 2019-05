苹果提前展示卡内基图书馆Apple Store零售店

是该公司历史上最具历史意义的一次修复工程

苹果此前已经公开宣布位于华盛顿特区弗农山广场的卡内基图书馆 Apple Store 将于本周六上午 10 点盛大启幕。为了给新店造势,苹果通过官方 Newsroom 频道对这家全新 Apple Store 进行了提前的展示。



苹果表示,卡内基图书馆 Apple Store 是该公司历史上最具历史意义的一次修复工程。通过与建筑公司 Foster + Partners 以及修复专家合作,苹果恢复了该建筑独特的二十世纪早期的艺术风格,包括其大理石外观和中庭建筑。「该图书馆最初由安德鲁·卡内基资助并于 1903 年正式开放,现在这里将再次成为周围社区的学习、探索和创造力的中心,将于卡内基先生的公共、自由空间的愿景保持一致。」







▲ 零售店中庭将会举办 Today at Apple 讲座



为了庆祝新店开业,苹果将在 5 月 18 日 ~ 6 月 29 日期间在该店内主办为期六周的 Today at Apple 特别活动——StoryMakers Festival,届时将有 40 位艺术家、诗人、活动家、音乐家、摄影师、电影制作者、法律制定者以及社区建设者参加讲座。







苹果新任零售业务高级副总裁 Deirdre O'Brien 表示,「无论用户是来探索我们的新产品,还是向我们的天才寻求帮助,或者是在 Today at Apple 讲座中释放他们的创造力,卡内基图书馆 Apple Store 零售店都是适合所有人的地方。我们很高兴能与我们所有在华盛顿特区的朋友分享这个宏伟的空间,并为下一代提供一个灵感的家园。」







▲ 巨大的楼梯可通达二楼的特区历史中心



弗农山广场上的卡内基图书馆还设有全新的特区历史中心,其中包括 Kiplinger 研究图书馆、三个画廊和一个博物馆商店,全部由拥有 125 年历史的华盛顿历史学会所有和经营。凭借其原始的宏伟,苹果与保护专家合作,精心保护历史悠久的外墙,将内部空间恢复到原有的模样,并恢复了二十世纪早期独特的细节。 Foster + Partners 建筑公司与苹果首席设计官乔纳森·艾维密切合作,为这个文化标志带来了新的生机。







▲ 苹果与保护专家合作,将室内空间恢复到原有的印记,并恢复建筑独特的20世纪早期细节。



艾维表示,「我喜欢新旧之间的协同作用,历史建筑与现代设计的并存。在其生命的『新』阶段,Apple 卡内基图书馆店将成为我们分享我们对所创造的产品的想法和兴奋的一种方式,同时会给予人们社区感并鼓励和培养创造力。为华盛顿特区的人民恢复卡内基图书馆是一件非常荣幸的事。」







▲ 佛蒙特州的大理石外墙和建筑南侧的雕塑已经完全修复。



据苹果表示,该公司为卡内基零售店配置了 225 名经过专业培训的员工。接近半数为华盛顿特区本地居民。零售团队可以讲 27 种语言,超过 20 名团队成员可以流利地进行美国手语演示。

