英特尔认真了 它的目标是5G主导之席

错过了 4G 机遇的英特尔，准备在 5G 上疯狂发力。西班牙巴塞罗那当地时间 2 月 26 日到 3 月 1 日，世界移动通信大会 MWC 2018 将正式拉开帷幕。MWC 历来是手机产品的主场，而今年，英特尔要打破沉闷的手机展览格局，它要让自己的 5G 产品成为主角，更确切地说，它正迫不及待地，要让 5G 成为 2018 年最炙手可热的普及技术。据悉，本次 MWC 期间，英特尔将会与戴尔、惠普、联想以及微软展开合作，为 PC 行业带来支持 5G 网络的 PC 产品，首批预计将于 2019 年下旬上市。英特尔还会在现场利用这台 5G PC 产品来展示通过 5G 网络进行实时视频流的传输。除了 5G PC 之外，英特尔在 MWC 上还将展示其在围绕未来互联通信（同样以 5G 为核心）的最新成果，包括：Wi-Fi 领域的下一个重要标准：802.11ax。802.11ax 属于第六代 Wi-Fi 标准，简单来说，它相比此前版本在速度上将有 40% 的提高，同时还可以提高网络效率并延长客户端设备的电池寿命。它还允许多个设备在与其需求成正比例分配的频谱中同时通信，同时对上下行链路的传输质量进行复杂的调度，增强无线网络的可管理性和网络效率，将成为未来 5G 全互联的关键组成部分。就在 2017 年下半年到 2018 年年初这段时间里，高通、博通、英特尔都已经向外宣布了 802.11ax 芯片组的消息，今年 MWC 上，我们即将看到新的消费级产品展示，英特尔位于 3 号厅的 3E31 号展台会展示搭载 802.11ax Wi-Fi 的一款“轻薄 PC（thin PC）”。进入 5G 时代，eSIM 功能也将成为互联 PC 的一个基础功能。关注最近新闻的朋友对 eSIM 卡应该不会陌生，2018 年 2 月 14 日，中国联通已独家获得 eSIM 一号双终端业务试点批复。eSIM 就是将传统 SIM 卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理 SIM 卡，就可以在无需解锁设备、无需更换新卡的前提下，随时更换运营商。早在 2017 年 9 月，英特尔就宣布所有面向 PC 的调制解调器解决方案都已经在企业级和消费级市场支持 eSIM，这次 MWC 展上我们也将看到英特尔带来的 eSIM 消费级产品展示。可能大家也发现了，英特尔可能是有意避开与高通 5G 手机的正面竞争，而是更多地瞄准智能手机以外的领域，事实上，英特尔的这一部署，正是为进入 5G 时代后抢占更多制高点所做的先手。上一代移动通信革命，3G 进化到 4G，主要影响的是智能手机的使用体验，而 5G 涉及远比这广阔得多，5G 并非只是智能手机和消费电子产品上，而是连接企业级终端、汽车等数以十亿计的设备，也不再仅限于上网视频聊天或者运行游戏软件，人工智能、AR、VR、无人驾驶等等，更多的场景中都需要应用到 5G。可以这么说，几乎所有和数据相关的行业都需要在 5G 的水平线上生根发芽，从根本的改变消费者的行为，以及企业向消费者服务的方式。英特尔在 5G 技术上的研究已经持续了很多年，并取得了不小的成就，英特尔现在提供能够增进 5G 有效性的诸多设备，与一般的终端设备商不同，英特尔提供了包括底层技术到终端设备在内的全套 5G 端到端解决方案，包括数据中心中的几乎所有硬件、几乎所有类型的台式 PC 机、很大一部分网关（基于宽带和有线）、几乎所有笔记本/二合一设备和一些移动设备。英特尔在所有这些端到端设备上的工作经验对提供一种整体的 5G 解决方案而言是必不可少的。今年 1 月份，英特尔宣布与德国电信和华为一起，成功地进行了全球首个基于 Release 15 NSA 5G NR 规范展示 5G 互操作性和开发测试（IODT）的空中测试。英特尔表示，该标准是 3GPP 在全球范围内通过电信公司合作确定的，该测试基于华为 5G 商用基站和英特尔第三代 5G NR 移动平台。该测试的成功意味着英特尔向 5G 商业化解决方案更迈进一步。值得一提的是，英特尔的 5G 合作商还有紫光展锐。本周，紫光展锐与英特尔正式宣布达成 5G 全球战略合作。双方面向 5G 的新合作是一项长期的协作，包含一系列基于英特尔 XMM 8000 系列调制解调器，面向多元化市场、多条产品线的产品合作。并将推出紫光展锐旗下首个搭载英特尔调制解调器和展锐应用处理器技术的安卓高端5G智能手机解决方案。并计划于 2019 年实现与 5G 移动网络的部署同步推向市场。所以说，英特尔在 5G 手机线上同样不怂，它的办法是寻找多个层面的合作商，推出基于安卓操作系统主流架构高端 5G 平台，届时让自家的芯片、平台出现在 5G 手机厂商的备选名单上，正是英特尔当下积极布局的目的所在。爱立信、华为、中兴、Verizon、AT&T、苹果等等，都在英特尔的合作伙伴名单上，共同致力于 5G 技术的开发和测试。主管平台工程的副总裁 Aicha Evans 如是说：这一次我们不是孤单前行，一路上会有了解这一领域的人跟我们一起。苹果已经为 iPhone 在未来支持 5G 着手准备，目前 iPhone 的基带方面由高通、Intel 两家厂商提供，而进入 5G 时代后苹果很有可能完全去高通化，和英特尔紧密牵手。在 2018 年下半年，采用英特尔 5G 基带的 iPhone 也有望在 2018 年提前发布。在 4G 时代，英特尔力挺的 WiMAX 最终在 LTE 面前败下阵来，同样的悲剧想必不会在未来的 5G 历史中重演。错过 4G 机遇的英特尔目前比谁都更希望 5G 时代能尽早到来，因此在推广 5G 上就变得比谁都积极。不过，5G 这个项目在未来若干年内还需要投入大量的资源，而且短时间还得不到实际的收益，只有当服务提供商们准备改造他们的数据中心系统，以 5G 服务提供商的身份参与市场竞争时，才可能是 5G 真正带来回报之时。