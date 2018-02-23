苹果新的ARKit 1.5 我们能期待点什么

日前，苹果更新了开发者页面的 ARKit 指南，主要针对 iOS 11.3 上线的 ARKit 1.5 新功能对开发者们进行引导和说明。2018 年苹果的一大目标，就是借助 iPhone 和 ARKit 硬件软件相结合，大力普及 AR 体验，为后面的 AR 服务与设备打下铺垫。比起 2017 年 9 月刚刚公布之际，苹果的 ARKit 平台已经呈现出更多的可能性，当然也有了更多的可实现性。我们可以看看 ARKit 今年会在哪些方面表现更优秀。一 用户体验感苹果鼓励 App 开发者们利用 AR 引导用户走向屏幕外的虚拟对象，而不是仅仅局限于一个屏幕的格局内，尽可能多地投入屏幕以查看和探索虚拟对象。对于很多刚接触 AR 应用的用户，有时可能很难找到位于屏幕外的对象。苹果提示开发者应该加入视觉或听觉提示，例如，如果某个物体偏离屏幕左侧，则可以在屏幕左侧显示一个指示符，以便用户知道将相机对准该方向。苹果还希望开发者们拓宽 AR 体验的环境，在现有的 ARKit 平台，很多时候要求必须在极小空间范围或者平坦的表面区域，才能出现 AR 虚拟对象，但在现实中，用户更多地是在不那么理想的环境下使用 AR。开发者应该预见到这些可能面临的情景，除了明确告知用户运行环境要求之外，更关键的是，应该进一步考虑如何为不同环境提供理想的各种 AR 功能，减少环境因素对 AR 的束缚。ARKit 指南中还提出“用户舒适度”的问题。由于 AR 需要全程持握手机对准某一个对象物，长时间保持一定的距离或角度可能会导致疲劳，这对开发者设计 AR 交互方式有了更高要求。例如，默认情况下，可以将虚拟对象放置在距离较近的位置，这样可以减少将 iPhone 靠近对象的需求；AR 游戏可以设置每个环节中间适当的休息时长等等。苹果还引导开发者多用音频和触觉反馈来增强沉浸式体验。声音效果或碰撞感是确认虚拟物体与物理表面或其他虚拟物体接触的好方法，在身临其境的游戏中，背景音乐可以让用户有更好的临场感。二 现实交互感新的 ARKit 1.5 中还追加了可由用户触发的增强现实的指南，即开发者可以使用现实已知事物来触发虚拟内容的出现，从而增强 AR 体验，这样可以让更多具有实用性的生活应用，也加入到 AR 阵营中来。例如，你的 AR 应用可以为科幻电影识别海报，然后从海报中出现虚拟飞船并在环境中飞行。或者一家零售店的应用程序可以通过识别放置在门两侧的海报，让商店的前门出现虚拟角色等。ARKit 新的变化还能给虚拟对象带来更好的表面贴图，让图像分辨率提高达 50％，这样开发者就能设计出具有逼真纹理的 AR 对象，同时还可以出反映环境光照条件，在真实世界表面上投射虚拟物体阴影，并在相机位置改变时更新视觉效果，看起来更为真实。ARKit 1.5 最大的和最令人兴奋的变化是现在它终于能够映射垂直表面了，ARKit 的最初版本仅局限于对水平表面进行识别，而最新版本的 ARKit 平台大幅度优化了对象识别功能，除了可以识别地板、桌子等水平表面目标，更增加了垂直表面识别的功能。垂直平面的支持能够带来新类型的增强现实显示屏，包括交互式海报，墙体和博物馆展览等。根据开发者的反馈，ARKit 1.5 的垂直表面检测效果很好，而苹果进一步在引导 AR 应用在“精确性”上的优化。涉及测量或者现实尺寸数据的 AR 应用，将可以提供更精确的尺寸测量，以使 ARKit 更快速地检测图像，并提供对其真实世界位置的更准确估计，这样用户就能更方便地通过 AR 虚拟的方式，得到测算现实世界对象的方法，让 AR 可以往更专业的方向走。三 减小割裂感由于 AR 体验目前收到各种限制，不可避免地会在体验过程中出现很多中断的情况，比如用户想要更换场景，或者当设备位置发生变化的情况下，苹果希望 ARKit 能够实现更为连贯的 AR 体验，其中的一种方法是，当用户在 AR 场景中进行变更和设置时，不需要退出 AR，而是像类似手机拍照切换滤镜那样的即时所见模式。比如用户正在用 AR 应用评估想要购买的起居室椅子，那么他们可以不用退出当前的 AR 场景，直接更换椅子的样式，材料，以及切换不同房间，任意移动椅子的位置等。如果在体验 AR 过程中用户切换到别的应用，或者需要接听电话、回复消息，也会造成中断，不过中断之后可以利用重新定位让 ARKit 将 AR 虚拟对象恢复到之前的现实世界位置，与现实空间无缝衔接。未来都是在点滴积累的改变与进步中到来的。2018 才刚刚开始迈开脚步，各大巨头在 AR 领域必定会持续发力，谁都想利用最好的时机来推动 AR 应用。AR 技术算不上多么新鲜的技术，但眼下最需要的，恰巧是往更精细的程度和更开阔的领域做进化，ARKit 则是引领人们走进 AR 的最好平台之一。相信在今年，这个经过多方磨合的平台，能够给我们带来从平面到立体空间，在展现效果和精准度上都更加沉浸式的体验。