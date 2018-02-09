2018苹果发布会日历 下一款新品会是什么？

2018 年 3 月春季新品

2018 年 6 月 WWDC

2018 年 9 月 iPhone 发布会

按照目前的传闻，苹果很可能会在 3 月份就有新产品亮相，尽管苹果每年度的发布活动都要在前几周才会公布确切时间，但每年的时间表都非常有规律。2018 年苹果新品发布的日程会是怎么样的呢？我们可以结合此前的预测为大家做个预告。去年三月份，苹果发布了新的 9.7 英寸 iPad，视频应用程序 Clips，以及 iPad mini 和 iPhone SE 产品线的更新，但没有举行发布会。不过苹果确实有在三月份发布一些新品的惯例。在 2016 年 3 月发布会上带来了 iPhone SE，9.7 英寸 iPad Pro 和 Apple TV 更新。2015 年 3 月则是 Apple Watch 的首秀和 MacBook。如果今年三月有重要产品发布，我们偏向于苹果会推出新款 iPad。目前又多个消息爆料 iPad 会更新为价格稍低的入门款+价格中上的专业款，采用 Face ID 和基于 A11（或以上）的处理器。介于 iPad mini 4 销售已经为时已久，或许我们可以看到 iPad mini 系列的更新，不过到目前为止，此前历代 iPad mini 都是在秋季发布并发售，春季开始宣传也许早了点。外界纷纷传言的新款 iPhone SE，也就是 iPhone SE 2，这是苹果在小屏手机仅存的唯一，也是目前为数不多的极受欢迎的小屏手机了。出于成本考虑，iPhone SE 2 并不是新技术展示的平台，如果这款机型真的存在，那么春季是宣布它的最佳时机。苹果全球开发者大会（WWDC）可以说是一年里最重要的苹果相关活动，当然，也是科技界和开发者们普遍关注的年度活动。它将持续大约一周的时间，主要面向 iPhone，iPad 和 Mac 应用程序的开发和服务人员。WWDC 上惯例将带来苹果几大操作系统（iOS，macOS，tvOS，watchOS）的最新发展，并介绍新的硬件产品，重点提及开发者最关心的事情，当然，这其中也包括 Mac 电脑，特别是 Pro 系列——毕竟 Mac 也是重要的开发和设计工具。苹果已经明确表示过正在开发一款新的 Mac Pro，以取代近年来陷入萎靡状态的上一代 Mac Pro——那款著名的“垃圾桶”机型。因为 Mac Pro 在一整个 2017 年里都没有出现，所以 2018 年可能才是它亮相的时间节点。Mac Pro 尚未确定是否会重新设计外形，不过预计新的 Mac Pro 将比现有的型号更容易升级，并将包括用户关心的功能：如高速 I/O 端口。新的 Mac Pro 并非像 iMac Pro 是一体化设计，所以苹果还需要优秀的高分辨率、宽色域的显示器来支持自己的新主机。苹果已经表示将推出一款新的苹果显示器，此前他们的 Thunderbolt 已经停产。这款新的苹果显示器或许具备最新的 5K iMac 显示器特性，除了高清之外，还具备 120Hz 以上的屏幕刷新率。2018 年移动芯片阵营的更新可能会推动苹果 MacBook 系列的更新，包括配备四核 Kaby Lake，甚至可能是 Intel 和 AMD 的合作 CPU，据说这款这款 CPU 在保持高性能的同时，还能保证笔电产品的轻薄，并且大大提升续航能力，降低功耗。WWDC 的最大看点是 iOS 的更新，今年肯定会迎来我们期待的 iOS 12。据悉 iOS 12 在功能上的改进不会很多，而苹果会在这个版本上花费时间和精力来提高软件质量，提高系统的可靠性。经历了 iOS 11 的“剧变”，各种令人难以适应的不稳定性以及需要频繁修复的小 BUG 让人怀疑苹果在软件服务上的质量，iOS 12 确实需要给用户一个更稳定，更人性化的体验，不适合继续做太大的改动。最新的 iOS（和 macOS）在 WWDC 上发布之后通常会紧接着释放开发者测试版，以便开发者们积极准备自己的 App 更新，赶在秋季正式推送后为用户提供最新的体验。和 iOS 12 一样，macOS 今年的新版本也会将重点放在可靠性和性能优化上，而不是功能大幅革新上，尽管我们普遍认为 High Sierra 只能称为 Sierra 进化版本。每年 9 月份的苹果秋季新品发布会都是重头戏，到目前为止，这场发布会基本固定在 9 月的第二个星期二或星期三举行。按照此惯例，今年的秋季新品发布会大约是在在 9 月 11 日或 12 日举行。今年的新款 iPhone 肯定会在 9 月份公布，但是它的命名还相当神秘。苹果直接跳过了 iPhone 9，采用 X 作为旗舰系列的命名，下一代难道要叫做“iPhone XS”？似乎有点奇怪。总之新的命名也算不大不小的期待点。根据目前多方面的消息，基于 iPhone X 的新机有三款，一款是 iPhone X 的正常迭代机型，一款是 6.5 英寸 OLED 屏的 iPhone X Plus，还有一款是 6.1 英寸 LCD 屏 iPhone。分析师普遍看好苹果秋季新机的阵容，其中两款大屏 iPhone 是为了占领大屏旗舰机市场，而传闻已久的 6.1 英寸 iPhone 备受关注。据猜测，这款新机的机身大小应该和 iPhone 8 Plus 相似，这款新机采用的是 LCD 面板，而非 iPhone X 的 OLED 屏，屏幕 ppi 基本和 iPhone 8 同级别，价位肯定不会达到旗舰级的级别，而是保持在一个能够让人接受的范围，价格或许在 650-750 美元之间。第一代 Apple Watch 于 2015 年 9 月推出，2016 年推出了 Series 2，2017 年推出 Series 3。今年会不会有 Series 4？目前暂时没有消息，Series 3 目前在国内并没有真正发挥价值，也许苹果会借助 5G 的普及继续推动一下 Series 3 销量。第四代 Apple TV 和 Apple TV 4K 可能进行价格调整，并推出一些新的软件或服务。AirPods 发售已经两年了，想必大家对 AirPods 2 也有所期待，比如更短小的体型、更长的电池续航、更好的音质并且带主动降噪。除了每年这几个固定的发布会时间点，苹果也会选择其他时候进行发布活动，其中最频繁的是在 10 月份，如果 10 月份有惊喜的话，一般可能会是新款的 iPad Pro 或者 MacBook。